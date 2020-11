Cote d'Ivoire: Approvisionnement des marchés, échanges commerciaux - Les assurances du gouvernement !

La plupart des ménages à Abidjan ont constitué des stocks de produits alimentaires de base, craignant une pénurie sur les marchés à cause des manifestations pré et post-électorales. Mais le gouvernement qui dit avoir entièrement le contrôle de la situation, tient à rassurer les Abidjanais de la disponibilité de tous les produits, surtout ceux dits de grande consommation.

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a porté la voix du gouvernement dans ce sens, hier, à Treichville Zone 3. Il venait d'achever une tournée dans plusieurs marchés de gros et demi-gros en vue justement de s'enquérir de la situation réelle. « Nous sommes venus en tant que ministre en charge du Commerce, nous rendre compte de nous-mêmes que les marchés sont ouverts malgré la situation exceptionnelle qu'on vient de vivre. Et ce qu'on peut dire, c'est que les commerces dans leurs diversités sont ouverts partout. Les activités économiques et commerciales ne se sont jamais arrêtées. En plus de cela, il faut dire que tous les commerces sont approvisionnés de tous les produits, en l'occurrence, les produits de grande consommation, et les stocks sont importants. Les Ivoiriens doivent reprendre leurs courses comme par le passé, il n'y a pas de panique à avoir », a déclaré Souleymane Diarrassouba. Il a aussi traduit les félicitations et les encouragements du gouvernement à tous les acteurs du commerce, qui ont maintenu le cap et permis ainsi qu'aucun marché ne soit fermé.

Pendant sa tournée, le ministre du Commerce a fait des escales au marché de Cocovico de Cocody-Angré, une grande surface aux Deux-Plateaux, des magasins de gros à Treichville Rue 12 et un supermarché de demi-gros en Zone 3. S'il s'est satisfait nettement de l'approvisionnement en produits manufacturés, il a aussi expliqué pourquoi il y a une petite rupture au niveau des produits vivriers. Et il s'est voulu également rassurant à ce niveau. « Au niveau des produits manufacturés, nous ne notons aucun problème ; les marchés et les commerces sont approvisionnés dans leurs diversités. Quant aux produits vivriers, même s'ils sont disponibles, les commerçants m'ont fait part de certaines difficultés rencontrées entre le 29 octobre et le 1er novembre. Il y a eu une rupture au niveau de la chaîne d'approvisionnement, à cause des récentes manifestations », a-t-il expliqué.

Un autre aspect important du commerce relevé par Souleymane Diarrassouba, c'est l'impact des récents événements sur les prix des denrées alimentaires. Selon lui, l'impact est globalement maîtrisé. « Nous nous sommes rendus compte qu'au niveau des produits manufacturés, il n'y a eu aucun impact sur les prix pratiqués avant le week-end électoral, sinon certains prix ont connu une baisse. En outre, nous sommes satisfaits de constater que les produits dont les prix ont été plafonnés sont respectés. En ce qui concerne les produits vivriers, les prix ont connu une hausse légère pour cause de difficultés d'approvisionnement pour les raisons déjà évoquées, mais aujourd'hui, cet impact est globalement maîtrisé. Depuis deux jours que les marchés ont recommencé à être approvisionnés, les prix sont en train de retrouver leur niveau d'avant le 31 octobre. D'ici dimanche, tout va se stabiliser », a-t-il tenu à rassurer.

Enfin, le ministre du Commerce a évoqué les échanges avec l'extérieur. Là encore, il s'est voulu rassurant. « Tout fonctionne bien au niveau du commerce extérieur. Notre marché continue d'être approvisionné au titre des importations. Et la Côte d'Ivoire continue aussi ses exportations », a indiqué Souleymane Diarrassouba.