Centrafrique: Un processus électoral apaisé mais des craintes sur les délais logistiques

Ce vendredi 6 novembre s'est tenue une réunion du comité stratégique d'appui au processus électoral. C'est une plateforme qui permet de faire le point sur l'état d'avancement du processus avec l'ensemble des acteurs (bailleurs, partenaires logistiques, pays partenaires, etc). L'occasion de faire le point sept semaines avant le premier tour des élections.

Le dépôt des candidatures sera clôturé le 10 novembre. À la sortie de la réunion, le Premier ministre Firmin Ngrebada s'est dit satisfait de cette étape : « Le constat que nous avons fait ensemble est que pour ce qui concerne le dépôt et l'enregistrement des candidatures aux élections présidentielle et législatives les choses se passent très bien. L'opération se déroule de façon ordonnée, apaisée. Le processus électoral est dans sa lancée normale, les choses se passent normalement, il n'y a pas d'entrave qui est constatée. » Un sentiment de satisfaction partagé par la majorité des partenaires.

Mais quelques craintes se font sentir d'un point de vue logistique, comme l'explique Nathalie Boucly, représentante du PNUD en Centrafrique, principal partenaire technique : « À cause du Covid, on a vu les coûts majorés, les aéroports fermés. On a quand même réussi jusqu'à présent à tout avoir à temps. Maintenant on est dans la seconde étape et c'est la dernière ligne droite avec les acquisitions finales c'est-à-dire les urnes, les isoloirs, les bulletins de votes les cartes d'électeurs, l'encre. On avance petit à petit. On espère tenir les délais... » Quelques craintes sur les délais ? « Toujours à cause du cargo, à cause des secondes vagues de Covid et les confinements. On va voir ce qu'on peut faire. On peut toujours voir plus localement et ce sont des plans B que nous sommes en train d'analyser ensemble. »

Les cartes d'électeurs sont en cours d'impression. Le plan de déploiement du matériel va se faire de manière concertée avec les partenaires, assure le Premier ministre.