Algérie: Lyon - Rudi Garcia élogieux envers Djamel Benlamri

Arrivé en toute fin de mercato, Djamel Benlamri a fait ses débuts avec l'OL contre Lille dimanche avec à la clé une performance très convaincante.

À deux jours du derby face à l'AS Saint-Etienne, le gardien de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes, se réjouit de ce que montre la nouvelle charnière centrale testée contre le Lille OSC et composée de Sinaly Diomandé et Djamel Benlamri, suivi quelques instants plus tard par Rudi Garcia.

Le coach de l'Olympique Lyonnais s'est exprimé ce vendredi matin en conférence de presse au sujet des débuts de l'international algérien. «Djamel aussi a besoin de bosser (comme Sinaly Diomandé, ndlr), mais c'est un guerrier, c'est un garçon intelligent qui va aider les plus jeunes de par son expérience. Il peut jouer ce rôle de grand frère pour les plus jeunes. On avait besoin d'un joueur capable de mettre le pied, d'être bon dans les duels. Je découvre l'homme, je l'encourage à être moins discret». Une adaptation réussie.