Egypte: Le PM suit l'état d'avancement du projet de complexe d'émission sécurisée de documents publics intelligents

L' état d'avancement de la dernière phase d'exécution du projet de complexe d'émission sécurisée de documents et certificats intelligents destinés aux ministères, appareils et organes gouvernementaux a été récemment inspecté par le Premier ministre, Dr Moustafa Madbouli, et en présence du superviseur général du projet, le général Sameh El-Akari. Le complexe sis sur l'autoroute de la ville El-Soukhna, doit être inauguré prochainement par le Président Abdel Fattah Al-Sissi, d'après le site www.Youm7.com.

Le chef du gouvernement a déclaré sur le chantier de construction que ce projet était singulier à l'échelle mondiale puisqu'il contient de nombreux départements et directions smart spécifiques.

Le Président Al-Sissi avait instruit avec insistance au gouvernement de créer ce complexe pour servir les exigences de la transformation numérique et présenter toutes les solutions technologiques intégrales concernant les pièces, documents et cartes intelligents. "Ce gigantesque édifice où travailleront des jeunes cadres spécialisés en la matière devrait occuper une place avancée dans le classement international pertinent. Il devra attirer de nombreuses opportunités de coopération avec des pays amis et confirmer le rôle important que joue l'Egypte aux échelons régional et international", a-t-il dit.

Selon lui, il s'agit d'un des projets technologiques les plus récents de nature à faire distinguer l'Egypte dans la bonne gouvernance et à conserver des données et informations susceptibles de faciliter la tâche des décideurs en se basant sur des informations sécurisées et précises, conformes aux normes internationales.

Le chef du gouvernement a ajouté que le nouveau projet devait assurer la fabrication du papier-monnaie nécessaire, notant que les travaux de construction du projet avaient été entamés en février 2018 et achevés fin 2019 et que depuis février 2020 il a été confirmé que le projet était prêt à fonctionner. Et d'expliquer que depuis cette date plusieurs tests ont été menés pour vérifier la compétence technique et la qualité technologique du projet selon les normes internationales d'établissement d'un tel mégaprojet.

Pour sa part, le superviseur général du projet, le général El-Akari a déclaré que plus de 398 brevets d'innovation et propriétés intellectuelles avaient été mis à profit permettant ainsi d'avoir accès, en une courte période, à des solutions développées et innovatrices, conformément aux normes internationales de sécurisation. Il a ajouté que ce projet sert les plans de développement de l'Etat et combattrait toute corruption et tout déséquilibre sur le plan administratif.

Selon El-Akari, certains pays amis ont déjà commencé à communiquer avec les responsables du complexe pour profiter de ses capacités au niveau gouvernemental. Il a précisé que le complexe est construit sur une superficie de 570.000 mètres carrés et se situe à 14 km du poste de péage sur l'autoroute Le Caire-Soukhna.