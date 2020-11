Madagascar: Diplomatie - Guo Xiaomei nouvelle ambassadrice de Chine

Quatre mois après le départ de l'ancienne ambassadrice chinoise à Madagascar, Yang Xiaorong, sa remplaçante vient d'être nommée par le président Xi Jinping en la personne de Guo Xiaomei, rapporte l'Agence de presse Xinhua. La diplomatie chinoise dans la Grande île sera encore conduite par une femme.

Le gouvernement chinois poursuit sa politique de représentation dans le monde. Douze nouveaux ambassadeurs sont nommés par le président Xi Jinping, cette semaine. Ils sont répartis dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Sur le continent africain, trois ambassadeurs sont remplacés à l'instar de Madagascar, l'Ethiopie et Guinée-Bissau. Dans ces pays, la coopération chinoise est au beau fixe. Elle se manifeste sous plusieurs formes de relations dans les domaines de l'infrastructure, la santé et le développement.

Durant les quatre dernières années, la coopération sino-malgache se concrétise dans le renforcement des échanges commerciaux , la construction, l'éducation, la santé et le sport. Plusieurs accords ont été signés par le gouvernement malgache. Sur le plan économique, les infrastructures routières ont le plus marqué cette coopération bilatérale. Les travaux sont en cours pour la rocade de l'Est reliant Andranobevava à Ambohimanambola, la route des œufs à Mahitsy, la RN5A desservant Ambilobe-Vohémar.