Madagascar: Adoption de loi - Possibilité de reconstitution judiciaire des livres fonciers

A travers une procédure judiciaire, les usagers des services fonciers peuvent reconstituer les documents administratifs « boky rovitra » et « sarin-tany rovitra ».

Soumise pour adoption en session plénière à l'Assemblée nationale le jeudi dernier, la proposition de loi révisée sur la reconstitution des documents fonciers et topographiques a été validée. Généralement, la loi sur la reconstitution des documents fonciers et topographiques a pour objet de résoudre les problèmes relatifs à ce phénomène de l'altération et la destruction des livres fonciers. Il s'agit entre autres de la perte ou de la détérioration rendant inexploitables des documents fonciers ou topographiques au niveau même des différents services de l'Administration foncière.

Célérité

Pour certains usagers, cela a entraîné l'impossibilité d'apporter les preuves de leurs droits sur un immeuble, ou encore des problèmes et des litiges dans la délimitation réelle d'un immeuble. Le phénomène « boky rovitra » et « sarin-tany rovitra », en plus de mettre en danger les droits des usagers, constitue un facteur de blocage de la fonction économique importante des immeubles en cas de vente.

Cet état des lieux a amené le législateur à initier ce texte fixant une procédure spéciale de reconstitution de ces documents fonciers et topographiques. Dans l'esprit dont elle procède, la reconstitution prévue, quel que soit l'état du document, ne peut se faire que suivant une procédure judiciaire devant le tribunal civil. Elle peut être engagée à l'initiative du Conservateur ou d'un particulier justifiant d'un intérêt. Les délais de traitement sont réduits et la mise en état rendue obligatoire.

Néanmoins, la sécurité juridique est garantie par la mise en place d'une commission de mise en état composée d'experts de l'Administration foncière et topographique à laquelle le juge de mise en état devra s'adjoindre pour ses actes d'instruction.

Dans un souci de recherche de la vérité, des formalités de publicité sont également prévues, avant la saisine du Tribunal civil et avant toute descente envisagée par le juge et la commission de mise en état, afin que tout intéressé puisse témoigner ou faire valoir ses droits concernant la reconstitution. L'Administration a déjà mené une longue réflexion sur le sujet au niveau du Comité de Révision des Textes sur le Foncier (CRTF) présidé par le directeur général des services fonciers et sous la coordination de la direction générale du Fonds National Foncier.