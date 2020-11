Madagascar: Ligue Europa - Ludogorets d'Abel Anicet en danger

Tottenham humilie Ludogorets jeudi soir, lors de la troisième journée de la Ligue Europa.

Trois défaites successives, Abel Anicet et Ludogorets sont derniers du groupe J de la Ligue Europa. Ils se sont inclinés dans leur jardin devant Tottenham sur le score sans appel de 3 buts à 1, jeudi soir, pour le compte de la troisième journée du championnat. Le capitaine des Barea a été titulaire au coup d'envoi.

Il a été remplacé par son coéquipier Alex Santana à la 59e minute suite à un carton jaune qu'il a écopé. En effet, les Anglais ont dominé le match. A la 35e minute, la bande à Gareth Bale a mené sur le score de 2 buts à 0, des buts marqués par Harry Kane (13e) et Lucas Moura (33e).

Quelques minutes avant la pause, Kane était encore proche d'un nouveau but, mais Iliev, le portier des Aigles l'avait empêché de le concrétiser. Ludogorets a commencé à pomper le second acte. Cependant, le champion de Bulgarie a pu réduire l'écart grâce au but marqué par Claudio Keseru à la 50e minute.

A la 62e minute, Lo Celso a trouvé une faille et ajouté un troisième pion pour les Spurs. Lors de ce match, on espérait voir le défenseur Serge Aurier, joueur de la Côte d'Ivoire, se croiser à Abel Anicet, mais il ne figurait même pas dans le groupe de Tottenham. Pourtant, l'Ivoirien sera présent pour la double confrontation entre les Barea et les Eléphants dans quelques jours.