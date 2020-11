Egypte: Les Législatives représentent une étape importante vers l'achèvement des plans de développement global et durable

La ministre du commerce et de l'industrie, Névine Gamea, a déclaré samedi que les Législatives représentaient une étape importante vers l'achèvement des plans de développement global et durable pour construire une Égypte moderne ayant un rôle politique et économique efficace non seulement dans son environnement régional, mais aussi au niveau international.

La ministre a ajouté - alors qu'elle votait ce samedi matin aux élections législatives au siège de la Faculté des Beaux-Arts au quartier de Zamalek - que le peuple égyptien avait prouvé au monde entier une capacité exceptionnelle à déterminer son propre destin et à relever tous les défis pour parvenir à construire son État démocratique moderne sous la direction sage du président Abdel Fattah Al-Sissi, qui confirme toujours sa confiance dans la prise de conscience du citoyen égyptien à dessiner l'avenir de cette grande nation.

Dans des déclarations aux médias, Mme Gamea a noté que le nouveau parlement enrichirait la scène politique et la vie parlementaire avec son rôle actif et principal dans la publication des législations qui réglementent et qui stimulent tous les secteurs, en particulier le secteur économique ce qui se reflétera par conséquent sur la vie du citoyen en lui assurant une vie honorable.

Elle a appelé tout le peuple égyptien à participer positivement à cette importante élection, car c'est un devoir national et un droit constitutionnel pour chaque citoyen.