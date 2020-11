Madagascar: Absence flagrante de la dimension handicap

J'ai participé ce matin à la table ronde de la plateforme des acteurs urbains à Antanimena. Je réitère mes remerciements de m'avoir invité à cet évènement du Ministère de l'aménagement du territoire et des travaux publics.

Invisibilité du handicap

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de Développement Urbain (PNDU) le MATP a présenté ce matin le Programme Urbain Intégré de Madagascar pour les dix prochaines années. Visiblement, la question du handicap a échappé aux techniciens qui l'ont concoctée. Intitule de rappeler que les politiques publiques malgaches ignorent les personnes handicapées et les personnes handicapées ne connaissent pas les politiques et programmes qui les concernent. Malgré sa proportion de 15% de la population totale, les personnes handicapées sont invisibles dans les programmes de développement. Ce sont tout simplement des citoyens de seconde zone. Et c'est comme ça. Une politique ou programme de développement urbain devrait avant tout œuvrer pour l'accès de tous, sans restriction, aux espaces urbains et aux services.

Ville handicapante

Une ville inclusive c'est avant tout une ville accessible qui permet la participation effective de tous les citoyens sans distinction. Ne pas tenir l'accessibilité dans la politique nationale de développement urbain, c'est exclure les personnes handicapées dans la vie de la cité. Pour tout vous dire, l'inadéquation entre les actions d'aménagement urbain et les besoins de tous les usagers constituent la principale cause des situations d'handicap. Cette situation correspond à la non réalisation ou réalisation partielle des habitudes de vie, c'est-à-dire des activités courantes ou du rôle social valorisé par la personne ou son contexte socioculturel et qui assurent sa survie et son épanouissement. La non inscription de cette problématique dans la politique nationale est une atteinte aux droits des personnes handicapées. Elle met en danger la possibilité des personnes handicapées de profiter de toutes les opportunités offertes par la ville à égalité avec les autres.

Question transversale

Vu que la politique nationale n'a pas traité la problématique du handicap et de l'aménagement urbain, il est évident que son programme de mise en œuvre l'ignore complètement. C'est trop logique. Interpellé sur ce sujet, un responsable du ministère a tout simplement expliqué que «l'accessibilité sera prise en compte dans les projets opérationnels». Comme le ministère est encore en cours de finaliser le Programme Urbain Intégré, je les invite à inscrire noir sur blanc dans le document que la question d'accessibilité est transversale dans tous les projets de développement urbain. Il concerne la mobilité, le transport, l'accès aux bâtiments, l'accès aux services etc.

Mesdames et messieurs les décideurs, chers techniciens, Il est temps qu'on parle sérieusement de cette question du handicap. Inutile d'inventer des excuses qui font rire les oiseaux.