Madagascar: Foot-Tournoi de l'Université - La Faculté des sciences se distingue

L'équipe représentante du Personnel administratif et technique (PAT).

Reprise progressive des activités sportives à l'Université d'Antananarivo. Bousculée par l'épidémie de Covid-19, la Coupe du président, ou le tournoi interne pour le Personnel administratif et technique (PAT) et les enseignants chercheurs à Ankatso, a enfin trouvé le chemin de la compétition cette semaine. Il s'agit d'un tournoi de foot à 11, initié par la Direction de l'office des sports et de la culture (DOSC).

En effet, sept équipes se disputent la palme, dont le service sécurité, la Faculté des sciences, le service complexe atelier, l'Institut observatoire de géophysique Antananarivo (IOGA), la Faculté d'économie gestion et sociologie (EGS), l'Ecole supérieure polytechnique et la présidence. A l'issue des rencontres de ce jeudi, la Faculté des sciences a enchaîné une victoire et un match nul et se place ainsi à la tête du classement, suivie de l'équipe du service sécurité. La phase des éliminatoires se poursuivra jusqu'au 16 décembre, tandis que les demi-finales sont prévues le 18 décembre sur le terrain Ankatso. En outre de la coupe, de la médaille et du certificat de participation, l'équipe championne remportera également un zébu, en symbole de sa victoire.

« Ce tournoi ne s'arrêtera pas au football. Plusieurs disciplines, entre autres, le basketball, le volleyball, le tennis de table et la pétanque seront aussi à disputer. Le but est de restaurer le sport d'entretien pour les PAT et les enseignants chercheurs », a expliqué le directeur Souleman Ibrahim Andriamandimby.