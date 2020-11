Madagascar: MAEP - USAID Hay Tao - Développement d'un guide PAP

Le secteur pêche à Madagascar fait état d'une surexploitation de certains stocks et d'une fragilisation des écosystèmes. Toutes les parties prenantes y compris les petits pêcheurs reconnaissent qu'une gestion efficace des activités de pêche et des ressources halieutiques et côtières, s'impose.

De nombreuses initiatives ont été entreprises dans ce sens afin de ramener les efforts de pêche excessifs à des niveaux durables. A titre d'illustration, quatre Plans d'Aménagement des Pêcheries (PAP) ont été élaborés et mis en œuvre depuis 2014, et ce, avec l'implication de tous les acteurs concernés ainsi que différents partenaires techniques et financiers.

A savoir, les PAP de la baie d'Antongil, de la région Melaky, de la zone BATAN (Baie d'Ambaro, de Tsimipaika, d'Ampasindava et Archipel de Nosy-Be), de la région Atsimo Andrefana.

Document de référence. Pour assurer une meilleure gestion durable des pêches à Madagascar, le ministère en charge de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP) a travaillé en étroite collaboration avec l'USAID Hay Tao en vue de développer un guide d'élaboration des PAP, qui est désormais mis à la disposition du grand public. L'objectif consiste à capitaliser les bonnes pratiques de Madagascar et d'ailleurs tout en harmonisant les démarches relatives au développement et à la mise en œuvre d'un Plan d'Aménagement des Pêcheries.

Il est à noter que c'est un document de référence pouvant être mis à jour régulièrement pour toutes les initiatives nouvelles et en cours. Ce qui permettra de contribuer à la bonne gouvernance des ressources marines et côtières, a-t-on appris lors de la présentation officielle de ce guide PAP tout récemment.