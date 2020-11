Maroc: Ouverture du Salon international du livre de Charjah avec la participation du Maroc

La 39ème édition du Salon international du livre de Charjah a ouvert ses portes, mercredi, sous le thème "le monde lit de Charjah" avec la participation d'une centaine d'éditeurs venant de différents pays dont le Maroc. Le Royaume est représenté à ce Salon, qui se poursuit jusqu'au 14 courant, par des maisons d'édition dont le Centre culturel du Livre, Yanbouâ Al Kitab, la Croisée des chemins, Dar Al Aman, Dar Sliki et Dar Tawhidi.

Selon l'autorité du Livre de Charjah, les colloques et les ateliers programmés dans le cadre de ce Salon se tiendront pour la première fois de l'histoire de cet événement à distance et ce, conformément aux mesures de précaution prises par les Emirats arabes unis pour lutter contre la pandémie de coronavirus, notant que les portes du Salon resteront ouvertes pour les amateurs du livre.

A cette occasion, le président de l'autorité du Livre de Charjah, Ahmed Alameri a souligné que le nombre important des éditeurs représentant différents pays qui prennent part à ce Salon démontre que le savoir était et restera la voie des nations vers la lumière, la liberté et le progrès et que le livre, symbole de la civilisation, attirera toujours un public qui dépasse les frontières. Et de préciser que les organisateurs ont étudié nombre d'options avant la tenue du Salon internationale du Livre de Charjah, notant qu'ils ont opté pour celle qui favorise la vie, la conscience et la volonté humaine en recourant à des procédés exceptionnels dictés par la pandémie de coronavirus.

Outre les ateliers virtuels, les visiteurs du Salon auront l'occasion de découvrir une pléiade d'écrivains, d'intellectuels et de penseurs arabes et étrangers et d'assister à plusieurs tablesrondes animés par des intellectuels de renom.