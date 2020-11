Sénégal: Histoire - Le Royaume-Uni salue la contribution des soldats noirs à la seconde Guerre Mondiale

En amont des commémorations organisées dimanche pour les soldats morts au combat, le Premier ministre britannique Boris Johson a salué vendredi l'apport des noirs et asiatiques dans la Seconde guerre mondiale.

Reconnaitre le rôle des minorités noires dans les conflits armés n'est pas toujours évident en Occident. Dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, et après la mort aux États-Unis de George Floyd, Américain noir tué par un policier blanc, les contestations, questionnements et introspection n'ont pas épargné le passé colonial du Royaume-Uni. Après le déboulonnage à Bristol de la statut d'un marchand d'esclaves, le Premier ministre Boris Johnson a donc reconnu l'apport des noirs et asiatique dans la victoire contre le nazisme allemand, l'Italie et le Japon pendant la Seconde guerre mondiale. M. Johnson a rappelé que « des volontaires d'Inde, d'Afrique et des Caraïbes ont immensément contribué à la victoire » du Royaume-Uni et de ses alliés, dans un communiqué pour une campagne de la Royal British Legion, association qui aide les anciens combattants.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a recruté près de 600 000 Africains pour se battre contre les puissances de l'Axe, qu'il s'agisse des Italiens dans la Corne de l'Afrique, des forces françaises de Vichy à Madagascar ou de l'armée impériale japonaise en Birmanie. Mais une fois les combats terminés, Londres les a renvoyés chez eux avec une prime qui représentait à peine un tiers de moins que celle des soldats britanniques. Moussa DIOP