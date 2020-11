Ile Maurice: Suivant une mutinerie à la prison un détenu libéré sous caution

Rs 8000. C'est le montant de la caution imposé par l'Acting Senior District Magistrate, Shavina Jugnauth de la Bail and Remand Court le 5 novembre sur Jean Ludovic Queensley Alvano Ricod, qui avait tenté de s'échapper de la prison de Beau-Bassin lors d'une mutinerie survenue à l'institution carcérale le 19 mars.

Faisant l'objet d'une accusation d'attempt to escape from lawful custody, le suspect avait réclamé par le biais de Me Taij Dabycharun, la libération conditionnelle. Requête agréée, il doit signer une reconnaissance de dette de Rs 200 000 et fera l'objet d'un couvre-feu entre 20 et 5 heures.

Les faits qui remontent à mars 2020 quand une mutinerie qui a eu lieu à la prison à la suite de l'annonce de trois cas du Covid-19. Il est ainsi reproché à Jean Ludovic Queensley Alvano Ricod, d'avoir en compagnie de 200 autres prisonniers, endommagé plusieurs structures de la prison, des meubles, des équipements, des caméras de surveillance et d'avoir mis le feu dans la salle de réception tout en agressant des officiers de la prison. Cela, afin de prendre contrôle sur l'institution pénitentiaire dans le but de s'en évader.

Et en cour, la police avait objecté à sa motion de remise en liberté, avançant qu'il peut s'enfuir sachant que si reconnu coupable, il risque une peine très lourde mais le suspect a quant à lui pris l'engagement qu'il respectera toutes les conditions imposées si la BRC lui accorde la liberté.

Et la magistrate Shavina Jugnauth qui cite la Bail Act est d'avis que des conditions strictes peuvent être imposées et elle a pris en considération le fait que l'enquête a déjà été bouclée et le dossier déjà envoyé au bureau du Directeur des poursuites publiques depuis le 30 septembre en vue d'en obtenir conseil.