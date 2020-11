Soudan: Al-Burhan pleure le récitateur Nourain

Khartoum — Le président du Conseil souverain de transition, lieutenant général Abdul Fattah Al-Burhan a pleuré le défunt gardien du Coran, le cheikh Nourain Mohammad Siddiq qui s'est décédé vendredi dans un accident de circulation.

Sur son compte de Twitter ce samedi, Al-Burhan a dit : qu'Allah donne le sanctuaire au défunt le récitateur Sheikh Nourain Siddiq, et de lui pardonner, et a demandé à Allah la patience pour sa famille, ses amis et ses étudiants.

Al-Burhan pleure le récitateur Nourain

Khartoum, 7 nov. (SUNA)- Le président du Conseil souverain de transition, lieutenant général Abdul Fattah Al-Burhan a pleuré le défunt gardien du Coran, le cheikh Nourain Mohammad Siddiq qui s'est décédé vendredi dans un accident de circulation.

Sur son compte de Twitter ce samedi, Al-Burhan a dit : qu'Allah donne le sanctuaire au défunt le récitateur Sheikh Nourain Siddiq, et de lui pardonner, et a demandé à Allah la patience pour sa famille, ses amis et ses étudiants.