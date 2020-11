Afrique: Éliminatoires CAN 2022 - La CAF veut renforcer le dispositif de sécurité face à la Covid-19

La Confédération africaine de football (Caf) a réuni, le mercredi 4 novembre 2020, en visioconférence, les officiers nationaux de sécurité et sûreté (Onss) des associations membres afin de les informer et les former sur le nouveau protocole de sûreté et de sécurité imposé par la pandémie de Covid-19 et visant à encadrer la reprise des matches des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations.

Au total, une soixantaine d'officiers nationaux de sécurité et d'officiers de sécurité de la Caf ont pris part aux travaux en vue de savoir comment sera respecté le protocole sécuritaire dans le cadre de ces matches internationaux.

Plusieurs points ont fait l'objet d'une présentation du Chef de Département de Sécurité et Sûreté de la Caf, à savoir : la tenue des matchs à huis clos et sans spectateurs, le nouveau mécanisme de contrôle des accréditations et des nouvelles zones d'accréditation, les différences entre les matches à venir et les précédents, la nécessité pour chaque association membre de disposer d'un bon plan de sécurité et sûreté avant la reprise effective des matches officiels.

L'objectif, selon le département de sécurité et sûreté de la Caf, c'est de garantir l'uniformité des opérations de sûreté et de sécurité dans toute l'Afrique, en mettant l'accent sur le fait que les matches se déroulent dans un environnement sûr et sécurisé.

Face à ces dispositions, va-t-on vers une rencontre à huis clos entre la Côte d'Ivoire et Madagascar jeudi prochain au Stade d'Ebimpé ? Rien n'a encore été décidé au niveau de la Fédération ivoirienne de football qui a décidé d'offrir gratuitement la rencontre au public sportif ivoirien.

Le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé qui peut accueillir 60 000 spectateurs devrait ouvrir ses portes à la moitié d'entre eux.