Afrique: Le conseil d'administration du FMI prolonge de six mois supplémentaires l'allégement immédiat du service de la dette du Mali

Washington: Le 30 octobre 2020, le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé sans se réunir une deuxième tranche de six mois de l'allégement du service de la dette du Mali au titre du fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes(fonds fiduciaire ARC) .

Cette approbation fait suite à la première tranche de six mois (14 avril au 13 octobre 2020) qui avait été approuvée le 13 avril 2020 (voir communiqué de presse no 20/151) et permet de décaisser les dons au titre du fonds fiduciaire ARC pour le paiement du service de la dette au FMI admissible qui arrive à échéance entre le 14 octobre 2020 et le 13 avril 2021 (estimé à 7,50 millions de DTS, soit 10,59 millions de dollars)

L'allégement du service de la dette permettra de dégager des ressources financières pour continuer de renforcer les capacités de soins médicaux du pays et de s'attaquer aux répercussions sociales et économiques de la pandémie de COVID-19.

Cette approbation met fin à une liste de 28 pays à faible revenu qui ont bénéficié le 2 octobre 2020 de la deuxième tranche de six mois d'allégement du service de la dette au titre du fonds fiduciaire ARC (voir communiqué de presse n° 20/304) . L'approbation pour le Mali a été retardée en raison du coup d'État qui a eu lieu le 18 août 2020 et du temps nécessaire pour former le gouvernement de transition.