Algérie: Feux de forêts à Tipasa - L'hypothèse d'un acte criminel n'est pas écartée

Tipasa — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé samedi, des hauteurs des monts Gouraya à l'ouest de la wilaya de Tipasa que l'hypothèse d'un acte criminel n'était pas écartée concernant les incendies déclarés vendredi dans les forêts de la région faisant deux morts.

Dans une déclaration à la presse après s'être enquis de la situation sur place, le Premier ministre a fait part de "sa décision de faire en personne le constat" de la situation dans la wilaya, annonçant l'ouverture "d'une enquête minutieuse" pour déterminer les circonstances de ces incendies, ayant provoqué une asphyxie chez plusieurs citoyens, en plus des dégâts matériels importants occasionnés.

M. Djerad est revenu également sur "l'indemnisation des agriculteurs sinistrés" par ces incendies, appelant les citoyens "à se mobiliser dans des campagnes de sensibilisation pour faire face à toute tentative de porter atteinte à leurs biens".

Lire aussi: Feux de forêts: "aucune tolérance vis-à-vis des ennemis de la vie et des détracteurs du pays s'il s'agit d'actes prémédités" (Djerad)

M. Djerad s'est rendu par la suite aux domiciles des deux victimes de ces feux de forêts pour présenter les condoléances du Gouvernement aux membres des deux familles, et s'est engagé "à infliger les sanctions les plus sévères aux criminels, s'il s'avère que ces feux sont des actes criminels visant à porter atteinte au pays et aux citoyens". Le Gouvernement est "omniprésent" et "assumera toutes ses responsabilités pour faire face à ces crimes", a-t-il souligné.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Abdelaziz Djerad avait insisté qu'"il n'y aura aucune tolérance vis-à-vis des ennemis de la vie et des détracteurs du pays", si jamais les enquêtes révèlent que les feux de forêts déclenchés à travers plusieurs régions du pays lors des dernières 24 heures sont des actes "prémédités".

"Si les enquêtes révèlent qu'il s'agit d'actes délibérés et prémédités, on ne sera pas tolérant vis-à-vis des ennemis de la vie et des détracteurs du pays", avait averti M. Djerad, assurant "nous ferons face aux feux de forêts d'origine naturelle par les campagnes de reboisement et chaque arbre perdu sera remplacé".

Plusieurs équipes continuent samedi à lutter contre les incendies dans des conditions "difficiles". Les éléments de la protection civile avaient évacué les citoyens pour les protéger Les service de la Sonelgaz avaient procédé, à titre préventif, à la coupure de l'électricité et du gaz dans les quartiers à risque.

Les incendies avaient atteint, sous l'effet des rafales de vent, cinq douars à savoir, Imelhaine, Nihaya, Saadoune, Iachouren, Izeghran et Oued Essebt, induisant l'impérative évacuation des citoyens par les autorités locales.