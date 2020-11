Cote d'Ivoire: Diplomatie - Le Président Alassane Ouattara reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs français, allemand, guinéen, sénégalais et angolais

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu, le vendredi 06 novembre 2020 à Abidjan, les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs de France, Allemagne, Guinée, Sénégal et Angola accrédités en Côte d'Ivoire en qualité d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires.

Il s'agit respectivement de leurs Excellences Jean-Christophe Belliard, Ingo Herbert, Abdoulramane Sinkoun Camara, Abdou Khadir Agne et André Panzo.

Les cinq diplomates ont relevé la qualité exceptionnelle des relations de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire, et pris l'engagement d'œuvrer à leur renforcement et à leur diversification.

L'ambassadeur de France, Jean-Christophe Belliard, a salué l'excellence des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la France, et souligné la volonté de son pays de continuer à travailler avec la Côte d'Ivoire pour la consolidation de la paix et de la stabilité, le développement économique et le renforcement de la sécurité dans notre pays, à travers notamment la lutte contre le terrorisme.

En ce qui concerne le diplomate allemand, Ingo Herbert, il s'est félicité de l'amitié qui lie la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, et a souhaité l'intensification de la coopération entre les deux pays dans plusieurs secteurs.

L'ambassadeur guinéen, Abdoulramane Sinkoun Camara, a, de son côté, salué les liens historiques entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, et annoncé sa volonté de travailler à l'intensification de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'énergie.

Quant au diplomate sénégalais, Abdou Khadir Agne, il s'est réjoui des relations parfaites entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ainsi que de la convergence de vues entre les Présidents Alassane Ouattara et Macky Sall sur les questions régionales et internationales.

L'ambassadeur d'Angola, André Panzo, a, pour sa part, souhaité le renforcement des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Angola, deux pays qui disposent d'énormes potentialités.