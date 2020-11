Cote d'Ivoire: Yopougon - Le marché de Kouté reprend du service

Après quelques semaines d'inactivité, le marché de Kouté, l'espace commercial le plus célèbre de Yopougon, a rouvert hier. Ce n'était certes pas l'affluence des grands jours, mais il y avait quelques clients, ce vendredi, sur la voie abritant le plus vaste site de vente de friperie et de marchandises diverses de la plus grande commune de Côte d'Ivoire.

Les vendeurs et vendeuses ont repris place sur le trottoir de part et d'autre du boulevard. Ils font des appels de pied aux passants et donnent de la voix en vantant la qualité de leurs marchandises. Willy, un vendeur de friperie, savoure son bonheur. « Je viens ici tous les mardis et vendredis. Mais, depuis trois semaines, le marché n'était pas ouvert à cause de l'élection présidentielle. Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Je suis vraiment heureux d'être là, même s'il n'y a pas beaucoup de clients », indique-t-il.

Pour Mariam Koné, vendeuse de draps et de serviettes, la reprise normale du marché de Kouté, ce vendredi 6 novembre, est bon signe. « C'est un ouf de soulagement pour nous. Ça veut dire que les choses se normalisent peu à peu et que les activités commerciales reprennent à Yopougon », souligne-t-elle.

Elle ajoute que le marché de Kouté est un symbole. « Il y a eu des violences dans ce village le jour du vote (le samedi 31 octobre 2020 : Ndlr). Il y a même eu mort d'homme. En dépit de tout ça, le village a autorisé la réouverture du marché. On vend nos marchandises dans la quiétude. Je rends gloire à Dieu et je prie pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa stabilité », confie Mariam.

Cécile Tiékoura dit être venue, ce vendredi, au marché de Kouté pour s'assurer qu'il est ouvert. « Je viens régulièrement ici pour visiter les étals, même si je n'ai pas d'achat particulier à faire. Si je tombe sur un article qui me plaît, je l'achète », fait savoir la jeune ménagère.

A ses côtés, Éliane Blaho, élève en classe de terminale, affirme être venue acheter des tenues scolaires. « J'ai déjà les jupes d'école, mais il me faut des hauts blancs. Ceux que j'ai sont un peu défraîchis. Malheureusement, ceux qui vendent ces tenues ne sont pas venus », regrette-t-elle. « Maintenant que j'ai l'assurance que le marché de Kouté est rouvert, je vais revenir mardi prochain. Je suis sûre qu'il y aura encore plus de vendeurs la prochaine fois », espère-t-elle.

La pleine reprise du marché bihebdomadaire de Kouté procure également de la joie aux vendeuses de beignets, galettes, jus de fruits, etc. et des jeunes portefaix, communément appelés "brouettes". Cédric, l'un de ces adolescents, se dit heureux de reprendre ses activités. « On vient se débrouiller les mardis et vendredis au marché de Kouté. Le travail marche bien ici. Quand c'est fermé, ça ne nous arrange pas. Les autres jours, on va ailleurs. Mais on ne gagne pas d'argent comme ici », rapporte-t-il.

Quant à Amy, vendeuse de jus de fruit, elle souhaite que le marché de Kouté retrouve son affluence des grands jours. « C'est encore un peu timide. Mais on espère qu'il y aura plus de monde mardi prochain. On a besoin que la situation se calme pour mieux mener nos activités », fait-elle remarquer.