Algérie: Accidents de la circulation - 10 morts et 158 blessés en 48 heures

Alger — Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 158 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation enregistrés au cours des dernières 48 heures à travers le pays, selon le bilan des dernières 48 heures établi samedi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Alger, avec deux morts et un blessé suite à une collision entre un véhicule et une motocyclette, note la même source.

Les éléments de la Protection civile ont effectué dans la même cadre, 90 opérations de désinfection générale à travers 11 wilayas (38 communes), touchant l'ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, ajoute la même source.

D'autre part, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 21 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffes-bain à Alger, Mostaganem, Biskra, Sidi Bel Abbes et Tissemssilt.