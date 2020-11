Afrique: Les États-Unis versent 20 millions de dollars pour acheter du blé pour le Soudan

Khartoum — L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a annoncé l'allocation de 20 millions de dollars pour acheter du blé par le biais du Programme alimentaire mondial (PAM) afin d'aider le Soudan à répondre à ses besoins urgents du blé.

Un communiqué de presse publié par l'USAID indique que l'administration américaine a annoncé son intention d'envoyer ce soutien au Soudan après l'approbation du Congrès américain, indiquant que ce montant permettra au Soudan, à travers le PAM d'acheter environ 65600 tonnes de blé.

« Le don représentait la contribution des États-Unis dans le cadre de leur engagement précédent envers le Soudan de 45 millions de dollars, qui devait être utilisé pour approvisionner le pays en blé pour faire face à une pénurie urgente de farine de blé », selon le communiqué.

Le communiqué indique que le gouvernement des Émirats arabes unis (EAU) paiera, de son côté, un montant égal à la contribution des États-Unis de 20 millions de dollars, tandis que le gouvernement d'Israël contribuera par cinq millions de dollars pour le même objectif.

Le communiqué a noté que l'annonce du soutien intervient à un moment où le Soudan entre dans une nouvelle ère de son histoire politique, car, en plus de rejoindre les accords d'Ibrahim et de s'orienter vers la normalisation des relations diplomatiques avec Israël, le gouvernement de transition du Soudan a mené des réformes institutionnelles au sein du gouvernement et de la structure étatique pour représenter le peuple, et qu'il s'est engagé aux négociations qui ont conduit à la signature d'un accord de paix avec les mouvements de lutte armée le 3 octobre 2020.

Le communiqué fait état des efforts et de l'engagement du gouvernement à lutter contre le terrorisme et à mettre fin à des décennies de violence et de corruption au Soudan, ajoutant que les États-Unis attendent avec impatience une nouvelle ère de coopération avec le gouvernement de transition, la société civile et le secteur privé au Soudan pour assurer la stabilité et la prospérité du peuple soudanais.