Cote d'Ivoire: Prix Ebony 2020 - La clôture du dépôt des dossiers prorogée au 13 novembre

Initialement prévue le 5 novembre, la date de clôture du dépôt des dossiers de candidatures pour la course au Prix Ebony du meilleur journaliste a été fixée au 13 novembre.

« Compte tenu de la situation sociopolitique qui prévaut, la date de clôture du dépôt des candidatures est prorogée au vendredi 13 novembre 2020, dernier délai », précise le communiqué des organisateurs de la 22e Nuit de la Communication qui aura lieu du 4 au 6 décembre, à Yamoussoukro.

Une compétition pour laquelle la commission permanente prendra en compte les articles qui datent du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2020 et pour laquelle les journalistes sont invités à déposer leurs productions au secrétariat de l'Unjci sis à la Maison de la presse d'Abidjan, en deux exemplaires.

Selon le communiqué, ils devront joindre à leurs productions, les photocopies des cartes Cni, Unjci et Cijp de l'année en cours ; et également une photo d'identité, une photo en situation de travail et un curriculum vitae.

Rappelons que pour ce concours d'excellence, chaque candidat doit présenter 9 productions à savoir 3 reportages, 3 dossiers ou enquêtes et 3 interviews. Et les prix en compétition sont : le Super Ebony, l'Ebony presse écrite, l'Ebony numérique, l'Ebony radio et l'Ebony télé.