Ile Maurice: Ayant endommagé la plantation de chouchou de son oncle, un chauffeur accepte de payer Rs 10 000 de dommages

Il a tenu à présenter ses excuses à son oncle pour avoir endommagé sa plantation de chouchou et a accepté de lui verser une somme de Rs 10 000 pour les dégâts et préjudices causés. Accord qui a été ratifié par le magistrat Jean Michel Ah-Sen de la Cour intermédiaire la semaine dernière.

Dabeesurrun Ramguttee, planteur de son état, avait déposé une plainte devant cette instance judiciaire, réclamant des dommages de Rs 500 000. Il explique avoir fait l'acquisition d'une portion de terrain de deux arpents et 15 perches à La Providence, Moka. «Mes parents ont quant à eux, acheté l'usufruit de la même portion de terrain et après le décès de mon père en avril 1990 et de ma mère en août 1997, je suis devenu le seul propriétaire du terrain,» explique l'habitant de Quartier-Militaire qui a utilisé ladite portion de terrain pour cultiver du chouchou.

Or, son neveu, Nishal Ramguttee, qui n'est pas en bon termes avec lui, aurait, selon ses dires, causé des dégâts à la plantation en pulvérisant des produits chimiques le 20 décembre 2015. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas commercialiser ou vendre ses légumes.

«J'ai encouru des pertes valant à Rs 200 000 et j'ai du replanter mes légumes ce qui m'a coûté Rs 50 000 de même que j'ai dû employer une personne pour labourer et nettoyer la terre et j'ai subi des dommages moraux. D'où ma décision de réclamer Rs 500 000,» explique Dabeesurrun Ramguttee qui avait également porté plainte à la police.

Et le défendeur a ainsi, agréé à verser un montant de Rs 10 000. «Sans admettre les faits, j'offre un paiement à titre gracieux qui sera fait en deux tranches respectivement, voire à la fin d'octobre et novembre,» s'engage le chauffeur Nishal Ramguttee.