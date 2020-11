Maroc: China International Import Expo - BOA signe un mémorandum d'entente avec le Chinois CCC Group

Casablanca — Bank of Africa (BOA) a signé, samedi, un mémorandum d'entente avec Zhejiang China Commodity City Group (CCC Group) et ce, à l'occasion de la 3ème édition de la China International Import Expo (CIIE).

Conclu lors d'une cérémonie présidée par le Maire de la ville de Yiwu, Wang Jian et le Conseiller économique de l'Ambassade du Maroc en Chine, Reda Oudghiri Idrissi, en présence notamment du Directeur général de BOA Shanghai, Said Adren, et du Vice-président et Directeur général de CCC Group, Wang Dong, cet accord intervient dans un contexte de développement des programmes de logistique, consistant à accompagner financièrement le groupe chinois pour son développement à l'international et plus particulièrement en Afrique, à travers des parcs de trading et de logistique, indique BOA dans un communiqué.