Mali: La Francophonie lève les sanctions

Réuni en visioconférence les 4 et 5 novembre 2020, le Conseil permanent de la Francophonie (Cpf) a décidé de lever la suspension et les sanctions contre le Mali.

Dans un communiqué publié hier, l'institution s'engage également, dans le cadre d'un mécanisme de concertation avec tous les partenaires du Mali, à accompagner la transition en cours et à consolider la paix et la démocratie aux côtés de tous les acteurs maliens, avec la mise en place d'un Comité ad hoc consultatif restreint.

Les autorités de transition devront rétablir l'ordre constitutionnel et démocratique «dans les délais impartis» et dans un «esprit de dialogue et d'inclusivité», reflétant les aspirations légitimes des populations maliennes.

Les autorités de transition sont vivement encouragées à édifier «un espace politique inclusif» et à renforcer «l'ouverture démocratique, l'État de droit, l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la protection des droits de l'Homme, en prenant des mesures concrètes visant à garantir les droits et libertés fondamentales, et à renforcer le climat de confiance».

La Francophonie appelle également les autorités de transition à renforcer la représentation des femmes au sein des organes de la transition, « conformément au quota de 30 % défini par la législation malienne », ainsi que leur « pleine et effective » participation à l'ensemble des étapes du processus.

Elle demande aux autorités en place de mettre « rapidement » en place un Conseil national de transition représentatif des différentes forces politiques et de la société civile maliennes pour lancer la feuille de route de la transition ainsi que la dissolution du Comité national de salut public (Cnsp).

Et, d'autre part, de s'engager sur un calendrier détaillé de réforme du cadre électoral en vue de l'organisation d'élections générales «libres, fiables, transparentes et inclusives» à l'issue de la transition, dans le «respect» du calendrier annoncé.