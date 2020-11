Sahara Occidental: L'ONU adopte une résolution réaffirmant le droit à l'autodétermination

- La Quatrième commission de l'Assemblée générale de l'ONU, chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation a adopté, vendredi à New York, une résolution réaffirmant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Cette résolution sur le Sahara occidental a été adoptée par la Quatrième commission, à l'issue d'un débat général sur la décolonisation qui a duré plusieurs jours lors de sa soixante-quinzième session, au titre du point 61 de l'ordre du jour concernant la mise en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

La résolution a également réaffirmé la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies à l'égard du peuple du Sahara occidental et a prié le Comité spécial sur la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de continuer à examiner la situation dans ce territoire occupé et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale à sa soixante-seizième session.

La Quatrième Commission a en outre invité le Secrétaire général à lui présenter, à sa soixante-seizième session, un rapport sur l'application de la présente résolution.

De nombreux pays ont fait des déclarations au cours de la session de la Quatrième Commission dans lesquelles ils ont exprimé leur ferme soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance et ont appelé à la mise en œuvre immédiate du mandat de la MINURSO et du Plan de règlement ONU-OUA par le biais de la tenue du référendum sur l'autodétermination au Sahara occidental.

Inscrit depuis 1966 sur la liste des territoires non autonomes, et donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc, soutenu par la France.