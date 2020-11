Maroc: Le discours royal, une marche renouvelée sur la voie du progrès des provinces du sud (universitaire)

Fès — Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 45è anniversaire de la Marche Verte est une "marche renouvelée" sur la voie du progrès économique et social du Royaume en général et de ses provinces du sud en particulier, a affirmé l'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, Abderrazak El Hiri.

Le Souverain a insisté sur la nécessité de mettre à profit les potentialités des provinces du sud sur les différents plans, non seulement pour consolider le développement de la région, mais également pour faire de ces zones un relai entre le Maroc et l'Afrique, a déclaré M. El Hiri à la MAP, précisant que "la finalité étant de s'inscrire efficacement dans le processus ambitieux d'intégration continentale africaine".

Le discours royal a souligné que l'atteinte de ces objectifs requiert des actions soutenues, à travers la mise en place d'infrastructures adaptées et de grande envergure, en vue de promouvoir des secteurs porteurs d'avenir et favorables à la prospérité socio-économique des provinces du sud du Royaume, a-t-il souligné, ajoutant qu'il s'agit, en particulier, du port de Dakhla-Atlantique et des installations nécessaires pour le dessalement de l'eau de mer et la production d'énergies renouvelables d'origine éolienne ou hydrolienne.

Dans cette perspective, le Souverain a lancé les bases des projets structurants ayant des effets d'entraînement incontestables, a relevé M. El Hiri, également directeur du laboratoire de coordination des études et des recherches en analyses et prévisions économiques (CERAPE).

Ces projets, a expliqué l'universitaire, vont favoriser la promotion des secteurs économiques et donner une nouvelle dynamique socio-économique dans les provinces du Sud du Royaume du Maroc, à la faveur de l'expérience conséquente accumulée par le Maroc dans ces secteurs stratégiques.