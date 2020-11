Maroc: L'heure de la fin des thèses désuètes sonne, place au grand développement (Pdt d'Université)

Béni Mellal — Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte a anéanti et mis à nu les velléités, les agissements inacceptables et les manœuvres ourdies par les ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume au plus grand détriment du développement, a souligné le président de l'Université Sultan Moulay Slimane, Nabil Hmina.

Face aux provocations et manœuvres désespérées machinées par les adversaires de l'intégrité territoriale, le discours Royal a mis en avant les acquis engrangés, ces dernières années, par le Sahara marocain aux niveaux des Nations Unies, de l'Union Africaine et sur le plan juridique et diplomatique, avant d'enchaîner avec une toute nouvelle étape, celle du développement et du progrès.

Et d'ajouter, comme à l'accoutumée, le Souverain a rappelé les étapes phares et historiques de cet événement saillant qu'est la Marche Verte, qui a fait entrer le Royaume dans les annales de l'histoire grâce à "une issue heureuse" dans la récupération de ses provinces du Sud.

Ainsi, a fait savoir M. Hmina, le discours de SM le Roi a magnifié l'engagement du Maroc dans la consécration de la marocanité du Sahara, tout en participant au développement des provinces du Sud pour qu'elles deviennent "un moteur de développement régional et continental".

Le Souverain a également appelé à continuer à promouvoir le secteur de la pêche maritime, compte tenu de son rôle indéniable dans le développement de l'économie de la région, a ajouté le président de l'Université.

Pour M. Hmina, le discours Royal traduit la grande volonté du Maroc de collaborer avec les Nations Unies, dans le cadre du respect des résolutions de son Conseil de sécurité, afin de parvenir à une solution définitive "sur la base de l'initiative d'autonomie".

Dans Son discours, poursuit-il, le Souverain a été clair : les thèses de l'entité fantoche sont surannées et définitivement anéanties. Et les Marocains sont toujours mobilisés pour relever le grand défi du développement avec une ferme volonté et responsabilité.