Egypte: Entretien des ministres égyptien et français des AE au Caire

Le ministre des Affaires étrangères (AE) Sameh Choukry s'entretiendra demain, dimanche, avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian, en visite au Caire.

Les deux ministres devraient discuter des relations bilatérales historiques et distinguées entre le Caire et Paris et des moyens de les renforcer dans divers domaines, en plus d'une coordination étroite entre les deux pays sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme et la situation en Syrie et en Libye.

Une conférence de presse conjointe devrait être tenue après les pourparlers, au palais Tahrir.