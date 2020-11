Maroc: Le discours de la Marche verte consacre la place des provinces du sud comme locomotive de développement (M. Benhamou)

Rabat — Le discours de SM le Roi Mohammed VI, à l'occasion du 45ème anniversaire de la Marche verte, consacre la place des provinces du sud comme locomotive de développement aux niveau régional et continental, a souligné le président du Centre marocain des études stratégiques (CMES), Mohamed Benhamou.

Dans sa lecture du discours royal, M. Benhamou a déclaré à la MAP que la Marche verte confirme chaque jour la justesse de la cause nationale, d'autant qu'elle renforce la place des Provinces du Sud en tant que locomotive de développement aux niveaux régional et continental.

Dans ce discours, SM le Roi a démontré que la Marche verte représente un modèle unique dans le monde quant à la mobilisation collective et montre la capacité du Maroc a relevé les défis, a fait observer le président du CMES.

Par ailleurs, M. Benhamou a estimé que le retour du Maroc à l'Union africaine (UA) a permis de mettre fin à l'ensemble des manœuvres hostiles menées, des années durant, par les adversaires du Maroc, notant que l'UA appuie désormais les efforts des Nations-Unies et du Conseil de sécurité pour la résolution du conflit autour du Sahara marocain.

Et d'ajouter que l'ouverture de consulats généraux de plusieurs pays africains et arabes à Dakhla et à Laâyoune renforce et confirme les positions de soutien à l'intégrité territoriale du Royaume, rappelant que la majorité écrasante des pays du monde ne reconnaissent pas l'"entité factice".

Dans le discours de la Marche verte, SM le Roi revient également sur les résolutions du Conseil de sécurité, a soulevé M. Benhamou, relevant que ces résolutions réaffirment la nécessité de l'adhésion active des parties concernées au processus politique, tout en mettant en exergue la crédibilité de la proposition marocaine d'autonomie.

Il a noté, dans ce sens, que SM le Roi a réaffirmé l'engagement du Maroc dans une coopération avec le SG de l'ONU afin de parvenir à une solution politique à ce conflit artificiel autour du Sahara marocain.

"Avec lucidité et une approche basée sur la raison, SM le Roi réaffirme que le Maroc reste sur ses positions et qu'il ne sera pas influencé par les pratiques et les provocations de ses adversaires qui ne représentent qu'une fuite en avant", a conclu M. Benhamou.