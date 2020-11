Maroc: La RSB, un premier titre africain et la Supercoupe dans le viseur

Avec un premier titre continental et une troisième place méritée au championnat national, la Renaissance sportive de Berkane (RSB) a marqué les esprits cette saison et confirmé ses ambitions d'outsider avec lequel il faut compter.

Vainqueur de la Coupe du Trône en 2018, le premier grand titre de son histoire, le collectif orange ne s'est pas endormi sur ses lauriers et a poursuivi sur sa lancée, malgré la situation exceptionnelle que vit le football national et international en raison de la pandémie de la Covid-19. Un travail, un engagement et des sacrifices qui ont fini par payer, permettant à la RSB de remporter la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), après un long parcours couronné par une victoire sur les Egyptiens du Pyramids (1- 0), lors de la finale disputée au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Une prestation qui ouvre l'appétit pour remporter d'autres trophées, à commencer par la Supercoupe africaine, pour laquelle les Berkanis affronteront le vainqueur du duel Al Ahly-Zamalek.

En effet, la RSB aura à cœur de venger l'élimination du Wydad et duRaja deCasablanca face aux Egyptiens en demi-finale de la Ligue des champions et de réaliser un nouvel exploit pour le football marocain. «C'est un rêve devenu réalité» a déclaré à la presse le président du club, Abdelhakim Benabdellah, notant que cette consécration est le fruit de la conjugaison des efforts de l'ensemble des composantes du club, joueurs et staffs technique, administratif et médical, sans oublier le soutien des nombreux supports berkanis au Maroc et à travers le monde. «Nous voulons exprimer nos sentiments de fierté pour ce titre continental et de gratitude pour le message de félicitation de S.M le Roi Mohammed VI», a-t-il dit lors d'une cérémonie de célébration de cet exploit tenue récemment à Berkane.

«Nos efforts ont été concluants et ont permis de réaliser le deuxième titre du palmarès de la RSB et le premier titre africain, mais pour nous, ce n'est qu'un début, cela nous ouvre les portes vers d'autres titres à condition de continuer le travail que ce soit sur le plan national ou international», a affirmé le président du club. Le club orange s'est donc déjà fixé son prochain objectif, qui n'est autre que la Supercoupe africaine, une nouvelle confrontation footballistique maroco-égyptienne pour laquelle la RSB croit en ses chances. «Notre ambition va crescendo et c'est un droit légitime, nous avons tous les atouts pour remporter la Supercoupe africaine, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout et à continuer le travail pour gagner d'autres titres», a assuré M. Benabdellah.

Même son de cloche chez l'entraîneur Tarik Sektioui, fier de ses joueurs qui ont fait montre de grandes qualités individuelles et collectives tout au long d'une saison pourtant particulièrement chahutée par la pandémie du coronavirus. «Ce n'est pas facile de remporter un titre de cette envergure, il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et un travail de haut niveau, professionnel et de longue haleine, tout en surmontant les difficultés comme les longs voyages, la fatigue et la multiplication des compétitions sans un temps de repos suffisant», a-t-il souligné. Sektioui, qui a relevé que cet exploit honore non seulement la ville de Berkane mais le Maroc tout entier, a affirmé que le projet sportif de la RSB ne s'arrête pas là et que le travail continue pour décrocher d'autres titres. «La première échéance à venir est la Supercoupe d'Afrique, et nous espérons qu'elle ira elle aussi dans la vitrine de la RSB».

Malheureux finalistes lors de la dernière édition de la Coupe de la CAF face au Zamalek, les hommes de Tarik Sektioui étaient déterminés à ne pas laisser ce titre s'échapper cette fois-ci. La RSB a ainsi signé le septième succès marocain dans le palmarès de cette compétition et est devenue le cinquième club marocain à remporter ce titre. S'il gagne la Supercoupe, le club berkani ajoutera un cinquième titre pour le Maroc et rejoindra au tableau des vainqueurs le Raja Casablanca (2 titres), le Wydad Casablanca et le Maghreb de Fès (MAS).

Assemblée

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a fixé au 27 novembre la date de la tenue de l'Assemblée générale constitutive (AGC) de la Ligue Régionale Dakhla-Oued-Eddahab à Dakhla. La FRMF a également fixé au 4 décembre la date de la tenue de l'AGC de la Ligue régionale Draa-Tafilalet à Errachidia, a indiqué la fédération dans un communiqué publié sur son site internet.

Recrutement

Le Moghreb de Tétouan a signé un contrat de trois saisons avec le joueur Hicham Khaloua. Le recrutement de Hicham Khaloua, 25 ans, vise à renforcer l'équipe au niveau de l'attaque, a indiqué le club dans un communiqué publié sur son site internet. Hicham Khaloua a remporté avec l'équipe nationale U20 la médaille de bronze aux Jeux méditerranéens. Il a également évolué au sein de la sélection nationale U23, ainsi que dans les clubs d'Almeria, Celta Vigo B et Castillon avec lequel il a été promu à la 2è division de la Liga espagnole.

Muay Thaï

La Marocaine Asmaa El Asri a décroché la médaille d'argent dans la catégorie "shadow boxe", lors de la première édition du Championnat du monde virtuel de Muay Thaï organisée, du 1er octobre au 10 novembre, par la Fédération internationale de la discipline. El Asri (Assouar Taroudant) s'est contentée d'une médaille d'argent au terme de sa défaite face à la Grecque Irene Agathaggelidi sur le score de 27 à 30. La Marocaine a atteint la finale après avoir pris le meilleur en demi-finale sur Ralph Chein Seilleno (Philippines) par 30 à 27. Il est à noter que la Fédération Royale marocaine de kick-boxing/muay thai-savate et sports assimilés a organisé pendant la période de confinement un championnat national similaire dont quelques vainqueurs ont été sélectionnés par le Comité technique national pour représenter le Maroc au Championnat du monde virtuel.