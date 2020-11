Egypte: Nous avons une stratégie de raffinage et d'industrialisation basée sur des expériences distinguées

Nous avons une stratégie de raffinage et d'industrialisation basée sur des expériences distinguées

Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla a souligné que le ministère adoptait une stratégie pour le raffinage et l'industrialisation basée sur des expériences distinguées et une pensée d'investissement, ce qui a conduit à attirer des investissements à partir de principales destinations de financement internationales qui font fortement confiance à l'économie égyptienne.

Dans une déclaration faite lors de sa tournée d'inspection dans le complexe de production d'essence à la compagnie d'Assiout pour le raffinage du pétrole (ASORC), M. El-Molla a indiqué que l'Égypte jouissait d'une confiance croissante, vu qu'elle était un portail principal et un point de départ pour les investissements et les entités économiques internationales en Afrique et en Méditerranée orientale.

Selon un communiqué du ministère, M. El-Molla a examiné l'état d'avancement des travaux menés dans le complexe, un des projets vitaux pour la stratégie de raffinage et d'industrialisation mis en œuvre par le ministère dans le cadre du plan de développement durable de l'Égypte à l'horizon 2030, pour sécuriser l'approvisionnement en carburant, à la fois pour le marché local et les plans de développement pour la Haute-Égypte.