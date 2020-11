Egypte: Le Président Al-Sissi accueille le ministre des Affaires étrangères français

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a accueilli aujourd'hui le ministre français des Affaires étrangères M. Jean-Yves Le Drian, en présence du ministre des affaires étrangères M. Sameh Choukry, ainsi que l'ambassadeur français au Caire.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur la coopération conjointe dans le cadre des relations stratégiques bilatérales entre les deux pays amis, ainsi que sur les moyens de renforcer les efforts pour faire face à l'escalade de l'extrémisme et de la haine à la lumière des récentes tensions entre le monde islamique et l'Europe.

De son côté, le ministre français des Affaires étrangères a affirmé le respect et l'appréciation de la France pour toutes les religions, leurs principes et valeurs, outre, son aspiration à renforcer la coopération et la consultation avec l'Égypte pour lutter contre le phénomène d'intolérance et d'idéologie extrémiste, en particulier à la lumière du fait que l'Égypte est un phare de modération, ainsi que son approche visant à établir les valeurs de coexistence, de liberté de culte et du respect de l'autre.

Saluant à cet égard les efforts de l'Égypte, sous la direction du M. le Président, pour parvenir à la compréhension et au dialogue entre les peuples de toutes les religions.

SE M. le Président a mis l'accent sur la nécessité urgente de déployer tous les efforts pour défendre les valeurs de coexistence et de tolérance entre toutes les religions, ainsi qu'étendre les ponts de compréhension et de fraternité, pour ne pas porter préjudice aux symboles religieux, tout en exprimant son rejet complet des actes terroristes sous toutes leurs formes, et à lier la religion à des actes de violence et d'extrémisme. M. le Président a signalé l'expérience égyptienne à approfondir les principes de tolérance, et de rejeter la violence, l'idéologie extrémiste et le terrorisme, en plus de comprendre la spécificité de chaque croyance et les principes qu'elle contient. L'Égypte est prête à coopérer et à soutenir les divers efforts internationaux pour promouvoir ces concepts.

Le porte-parole a ajouté que la réunion a également été témoin des derniers développements de la question libyenne, alors que M. le Président a passé en revue la position stratégique ferme de l'Égypte à l'égard de la Libye, en particulier en ce qui concerne le soutien des discussions en cours dans tous les domaines sur la base des résolutions du processus de Berlin et de la Déclaration du Caire, du cessez-le-feu et de l'adhésion aux lignes déclarées afin d'empêcher les affrontements conduisant à des élections et à la formation du gouvernement, afin de préserver l'unité et l'intégrité des territoires libyens, et à commencer une nouvelle phase pour les générations actuelles et futures du peuple frère libyen.

Pour sa part, le ministre français des Affaires étrangères a salué le rôle important de l'Égypte dans la résolution de la crise libyenne, et les efforts personnels du Président Al-Sissi à cet égard, car les lignes annoncées ont contribué à renforcer les efforts du processus politique en Libye, et ont également démontré la centralité du rôle de l'Égypte en tant que pilier fondamental de la sécurité et de la stabilité dans son environnement régional et au Moyen-Orient. Soulignant la volonté de la France de poursuivre une coopération et une coordination intensives entre les deux pays en ce qui concerne ce dossier.

La réunion a également été témoin d'un échange de points de vues sur les développements de certains dossiers régionaux d'intérêt commun, dont les principaux sont la Méditerranée orientale et la Syrie, où on s'est mis d'accord sur l'intensification de la coordination et de la consultation bilatérales.