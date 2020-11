Egypte: L'Etat est prêt à affronter la deuxième vague du coronavirus

L'Etat est prêt à affronter la deuxième vague du coronavirus

L'Etat est prêt à affronter la deuxième vague du coronavirus, qui a déjà commencé dans quelques pays, a déclaré la ministre de la Santé et de la population, Hala Zayed, lors d'un point de presse pour passer en revue les développements de la situation épidémique en Egypte.

La direction politique suit de près, via les comités médical et des crises, le plan de l'Etat et toutes les mesures prises pour juguler l'épidémie et pour remédier aux défis connexes, a fait savoir Mme Zayed.

L'efficience des infrastructures de plus de 60% des hôpitaux des maladies infectieuses et pulmonaires a été améliorée et leurs personnels sont soumis à une formation continue, de même que le réseau de laboratoires dépendant du ministère - qui ont été portés au nombre de 61 dans toute la république- a été renforcé, a-t-elle poursuivi.

Le nombre total de contaminations au Covid-19 en Egypte se chiffre à 108 000 cas alors que le bilan des décès totalise 6300, a-t-elle dit, assurant que son ministère disposait de cartes interactives permettant de localiser les cas infectés et de déterminer avec précision les sujets contacts.

65% des contaminations concernent des sédentaires ou encore des personnes qui se trouvent dans des lieux clos pour de longues périodes de temps, alors que les agriculteurs, les chauffeurs et les travailleurs en extérieur sont les moins exposés au risque d'infection, a fait remarquer Mme Zayed.

La courbe de l'épidémie commence à monter dans la région de la Méditerranée orientale, au même rythme que les pays de l'Europe et de l'Amérique, a expliqué la ministre, détaillant que le nombre de décès allait grimper de décembre à février en raison de l'augmentation des maladies respiratoires.

Un accord a été passé avec l'Autorité Covax et l'OMS pour assurer un stock suffisant de vaccin anti-coronavirus dès que son efficacité sera avérée, a-t-elle précisé, évoquant la participation de l'Egypte aux recherches et aux expériences sur le vaccin.

Les initiatives présidentielles visant à améliorer la santé publique face au coronavirus se poursuivent, a affirmé Mme Zayed, rappelant les mesures préventives à suivre, notamment pour les personnes de plus de 60 ans, les femmes enceintes et les patients souffrant de maladies immunitaires, entre autres le rinçage régulier des mains, le port du masque, le maintien d'une distance physique ainsi que le fait d'éviter les lieux clos ou bondés.