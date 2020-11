Egypte: Coopération égypto-française pour implanter la technologie de fabrication des appareils d'identification numérique

Coopération égypto-française pour implanter la technologie de fabrication des appareils d'identification numérique

Le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation (OAI), Abdel Meneim Altras, a affirmé la mise à exécution des instructions du président Abdel Fattah Al-Sissi d'activer les démarches de transformation numériques et d'automatisation et de développer les systèmes et les mécanismes des services électroniques.

M. Altras s'exprimait lors de la signature d'un protocole de coopération entre l'OAI et l'entreprise française Idemia en vue d'implanter les technologies de fabrication des appareils d'identification numérique.

Les domaines de la coopération comprennent la fabrication et la production d'appareils d'identité numérique, comme la reconnaissance de l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale, pour les utiliser dans les divers domaines civils et sécuritaires, a expliqué M. Altras, ajoutant qu'un accord a été trouvé pour lancer des lignes de production des produits de l'entreprisses française.