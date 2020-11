Algérie: Covid-19 - Au moins 1.250.879 décès dans le monde

Geneve — La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.250.879 décès dans le monde depuis son apparition fin décembre, selon un nouveau bilan établi à partir de sources officielles dimanche.

Plus de 49.910.930 cas d'infections ont été également enregistrés depuis le début de l'épidémie, dont au moins 32.492.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Sur la journée de samedi, 7.370 nouveaux décès et 602.036 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 991 nouveaux décès, l'Inde (559) et le Mexique (485).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 237.123 décès pour 9.861.898 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 111 décès pour 100.000 habitants, suivi par le Pérou (106), l'Espagne (83) et le Brésil (76).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 86.212 cas (28 nouveaux entre samedi et dimanche), dont 4.634 décès (0 nouveau) et 81.168 guérisons.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les médias auprès des autorités compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).