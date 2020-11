Algérie: Les éditions "El Djazaïr Taqraa" lancent un salon virtuel du livre

Alger — Les éditions "El Djazaïr Taqraa" a lancé récemment un salon du livre virtuel sur une plateforme de vente électronique regroupant les ouvrages de + 80 maisons d'éditions algériennes et étrangères et propose des packs et des ventes promotionnelles jusqu'au 12 novembre.

Cet éditeur propose un riche catalogue, en langue arabe, française et anglaise, de littérature, de livre scientifique, de livres d'histoire ou encore d'ouvrages religieux en plus de packs rassemblant les oeuvres d'auteurs universels.

Organisé sur la plateforme dzreads.com ce salon propose également des remises et des offres promotionnelles avec des livraisons sur toutes les villes du pays.L'éditeur explique avoir organisé cette manifestation virtuelle afin de parer à l'annulation du Salon international du livre d'Alger (Sila) et soutenir le secteur du livre.

Vers une version virtuelle du Salon international du livre d'Alger

Prévu à la fin du mois d'octobre, le 25e Sila devait se tenir en version virtuelle devant "l'impossibilité d'organiser cet événement qui draine plus d'un million de visiteurs par an en cette période exceptionnelle de pandémie", annonçait au mois d'août le ministère de la Culture et des Arts évoquant également l'adoption de "mesures particulières pour préserver et dynamiser l'industrie du livre en cette période d'exception".