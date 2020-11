Sahara Occidental: Ghali espère un "engagement effectif" des USA dans la décolonisation du Sahara occidental

Bir Lehlou — Le président de la République sahraouie, Brahim Ghali, a adressé dimanche une lettre de félicitations au président élu des Etats-Unis, Joe Biden, dans laquelle il exprimé son espoir que les Etats-Unis s'engageront effectivement pour la décolonisation du Sahara occidental.

"Conscient de la responsabilité globale et le leadership de votre nation, nous espérons sincèrement que les Etats-Unis, sous votre direction, s'engagent plus activement dans les efforts internationaux visant à parvenir à une solution rapide, pacifique et durable à la question de la décolonisation du Sahara occidental basée sur l'exercice par notre peuple de son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance", a souligné le Président Ghali.

"Malgré un avis de la Cour internationale de Justice en 1975 et de nombreuses résolutions des Nations Unies affirmant le droit de notre peuple à l'autodétermination et à l'indépendance, le Maroc occupe toujours illégalement par la force le Sahara occidental depuis le 31 octobre 1975", a soutenu M. Ghali.

Dans sa lettre, le Président Ghali a également rappeler qu'au cours des 29 dernières années, l'ONU a enclenché un processus de paix, qui a été accepté officiellement par les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, visant la tenue d'un référendum libre et équitable sur l'autodétermination du peuple sahraoui.

Outre la supervision du cessez-le-feu accepté par les deux parties, M. Ghali a indiqué dans sa lettre que "la Mission a également réussi à identifier et à compiler la liste des électeurs pour le référendum".

"Cependant, l'obstructionnisme du Maroc a jusqu'à présent abouti à priver notre peuple de son droit internationalement reconnu et inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. C'est la raison principale pour laquelle la MINURSO n'a pas, jusqu'à présent, pleinement mis en œuvre le mandat pour lequel elle a été créée il y a près de trois décennies", a-t-il regretté.

Et d'ajouter: "Nous espérons que les Etats-Unis, défenseur et promoteur des droits de l'Homme, s'engageront activement dans la protection des droits de l'Homme des civils sahraouis vivant dans les territoires illégalement occupés par le Maroc tant que le conflit ne sera pas résolu".

M. Ghali a affirmé que "le peuple sahraoui attend patiemment trop longtemps pour exercer ses droits légitimes. Ce qu'il faut maintenant, c'est exercer toutes les pressions diplomatiques nécessaires pour que l'ONU puisse reprendre, sans plus tarder, la mise en œuvre du plan de paix et permettre ainsi à notre peuple d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance par la liberté et expression authentique de leur volonté et sans aucune contrainte ni restriction".