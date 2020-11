Afrique: Etats-Unis - Donald Trump dans le cercle restreint des présidents non réélus

Après quatre jours de suspense, Joe Biden le candidat démocrate et ancien vice-président de Barack Obama a été donné vainqueur, samedi, de la présidentielle face à Donald Trump avec au minimum 273 grands électeurs, grâce à un succès dans l'Etat-clé de Pennsylvanie, selon les grands médias américains dont CNN et le New York Times. Il va devenir le 46e président des Etats-Unis.

Ainsi Donald Trump sera la 4e Président américain à échouer à obtenir dans les urnes un second mandat. Sur les 45 Présidents qui ont dirigé les États Unis, seuls trois présidents américains n'ont pas été réélus pour un second mandat.

Il s'agit du républicain Gerald Ford en 1976, du démocrate Jimmy Carter en 1980 et du républicain George H.W. Bush en 1992. Même si l'histoire récente est plus favorable aux sortants, Donald Trump entre dans le cercle très restreint des présidents non réélus.