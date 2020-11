Congo-Kinshasa: Les chantres de la bonne gouvernance sont-ils devenus des corrupteurs en chefs ?

La corruption en République démocratique du Congo est aujourd'hui, plus que jamais, devenue un phénomène banal qui s'est transformé en une culture dont ses effets collatéraux freinent ni plus, ni moins, le développement global du pays.

Tenez ! Alors que l'opinion nationale pensait que l'avènement d'un nouveau Chef de l'Etat à la tête de la RDC allait mettre fin à ce « vieux démon » du passé, bien au contraire, aujourd'hui, tout laisse à croire que « les chantres de la bonne gouvernance seraient devenus eux-mêmes des corrupteurs en chefs.

Il appert que le bureau de l'Assemblée nationale ainsi que la majorité parlementaire dérangent. «Surtout leurs prises de position basées essentiellement sur la Constitution et les lois du pays qui n'arrangent pas les donneurs de leçons d'hier, décidés de passer en force là où la Constitution semble les bloquer», pense un analyste politique pro FCC qui dénonce le "monnayage" d'une pétition en gestation afin de déchoir Jeanine Mabunda Lioko. A défaut de dissoudre la Chambre basse du parlement, faut-il faire tomber sa Présidente ? Et par quelle voie ? « La corruption à ciel ouvert», ont renseigné les Députés nationaux des groupes parlementaires du FCC qui ont signifié, expressis verbis, à travers le Député national Didi Manara, qu'un «groupe d'inciviques s'évertue à corrompre certains collègues Députés nationaux moyennant 7.000 USD par Député aux fins de les inciter à signer une pétition en vue de la déchéance de l'honorable Présidente de l'Assemblée nationale pour des raisons politiciennes». Si cette accusation se vérifie, la corruption serait alors une honte monumentale pour ceux qui avaient juré de prendre le peuple à témoin et de faire tout en sa faveur et selon les lois du pays.

En effet, en parlant de la corruption, les voix s'élèvent pour condamner cet acte odieux et immoral, allant jusqu'au point d'inviter les Députés nationaux à ne pas adhérer à cette initiative "malveillante" et "infractionnelle". En outre, l'on signale d'ores et déjà, que certains députés nationaux sont utilisés pour discréditer le bureau qui n'aurait pas donné son rapport financier en temps voulu. D'après une source proche du Bureau de l'Assemblée nationale, cette accusation n'est qu'un mensonge de bas étage.

Pendant ce temps-là, les présidents des groupes parlementaires FCC disent disposer de témoignages et preuves concordants qu'ils comptent mettre à la disposition de l'opinion nationale et internationale le moment venu. Ce, avant d'inviter leurs collègues à la loyauté, la discipline et la cohésion nationale, de barrer toute tentative à la corruption. Celle-ci ne lève pas une Nation, elle la détruit. Le Congo n'a besoin ni des corrupteurs, ni des corrompus. Les Députés et sénateurs, des hommes politiques, les dirigeants du pays doivent tous travailler pour honorer le pays en ne cédant aucunement à la corruption.