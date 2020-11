Congo-Kinshasa: Consultations nationales - Le MPCR s'indigne contre la déclaration fallacieuse des soi-disants membres de l'Abako

Le Bureau politique du MPCR, après avoir suivi la déclaration d'un groupe d'individu clamant l'illégitimité au sommet de la Province du Kongo Central, publie la déclaration dont la teneur suit :

Le MPCR, parti cher à l'honorable Jean-Claude Vuemba, a lu avec amusement la déclaration signée par un pseudo Bureau Politique de l'ABAKO, contestant une éventuelle conduite par le Président de l'Assemblée provinciale du Kongo Central, de la délégation Kongo aux consultations des forces représentatives de la Nation.

De quoi parle-t-on ? Qui parle derrière l'ABAKO ? Et déjà de quel ABAKO s'agit-il ?

Les consultations ont été convoquées pour les forces représentatives. Le parti de l'Honorable Vuemba, le MPCR a pignon sur rue, il est enregistré au Ministère l'intérieur et a régulièrement obtenu des Députés. Actuellement, il compte deux Députés nationaux et deux Députés provinciaux. Le président du parti a été élu Président d'une Assemblée provinciale qui compte 41 Députés, par une majorité très confortable. Quoi de plus normal que cette province soit représentée par le premier des notables qui dirige la première institution de la province ?

De quelle légitimité parle ce groupuscule ? Le parti dont ils se font passer pour membres du bureau politique ne compte pas plus d'élus que le MPCR.

D'où parle l'ABAKO et pourquoi son président, qui se croit plus légitime que d'autres élus de la province, n'a-t-il pas le courage de signer le communiqué ?

De quel ABAKO parle-t-on concrètement ?

Pas Plutard qu'hier, la franche historique et légale de ce parti a rendu visite à l'Honorable Président Jean-Claude Vuemba, dans son Cabinet du MPCR, pour solliciter sa facilitation pour les aider à se réconcilier.

Selon les jugements rendus par les Cours et Tribunaux, c'est le Docteur Kimpiatu Samy qui est l'héritier politique de Feu Kimasi, le dernier Président Général de l'ABAKO. Ceci est de notoriété publique.

Comment des gens qui ne sont même pas légitimes dans leur propre parti peuvent-ils se targuer de représenter les Bakongo ?

Nous pensions que les partis politiques n'étaient pas l'affaire de tribus, ni d'ethnies. Pour être légitime, la contestation aurait dû être le fait d'élus ou des notables coutumiers. Qu'un parti s'arroge le rôle de représenter le peuple Kongo est non seulement illégal mais aussi un non-sens. Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas dirait Napoléon Bonaparte...

Au demeurant, en tant qu'élu et Président de la première institution Kongo, l'Honorable Jean-Claude Vuemba est parfaitement dans son rôle et légitime à représenter le peuple qui l'a doublement élu, aux consultations, premièrement en tant que Député élu dans la circonscription de Kasangulu, deuxièmement en tant Président de l'organe délibérant au Perchoir de l'Assemblée provinciale.

Le reste n'est que distraction, l'heure n'est plus à la théâtralisation de la scène politique... Revenez aux fondamentaux, il est aberrant et illogique de continuer à faire des déclarations fallacieuses.

Le Bureau Politique du MPCR demande au peuple Ne Kongo d'ouvrir l'œil et le bon, car un peuple informé est précurseur de justice et de la fondation même d'un état de droit et de la démocratie.

MPCR, la lutte s'intensifie !!!

Fait à Kinshasa, le 7 Octobre 2020

Me Achille IYANZA

Membre du Bureau Politique