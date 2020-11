Congo-Kinshasa: Justice - Quand la plainte contre Thambwe Mwamba divise LCM !

Mwamba, invité de l'émission « Face-à-face » de Top Congo FM, avait tenu des propos peu convenables contre le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sujet de sa décision de confiner le Peuple Congolais à la suite de la pandémie de la COVID-19.

Ces propos du Président du Sénat, jugés diffamatoires par certains, avaient provoqué la colère des partisans du Chef de l'Etat. Une sorte de levée de boucliers au point que le Regroupement Politique « Le Changement En Marche » (LCM) avait même déposé une plainte contre le Président du Sénat pour outrage au Président de la République,

conformément à l'article 1er de l'ordonnance-loi n°63/300 du 16 décembre 1963 et de l'article 12 de la Constitution.

Sept mois se sont écoulés sans que personne ne parle encore de cette action judiciaire qui avait été fortement médiatisée par le LCM.

Rappel des faits

Comme tout le monde le sait, notre planète est actuellement secouée par la COVID-19 depuis la fin de 2019. La République Démocratique du

Congo n'a pas été, du reste, épargnée. Dans le cadre de la lutte contre cette pandémie mondiale, le Président de la République, en sa qualité de garant de la sécurité nationale, avait décrété, le 24 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire en vue de mieux protéger la population congolaise contre cette nouvelle maladie.

Le 11 Avril 2020, le Président du Sénat, Honorable Alexis Thambwe

Mwamba, avait déclaré, au cours d'une émission de la radio Top Congo

FM, que l'état d'urgence sanitaire décrété par le Chef de l'Etat n'était pas conforme à l'article 119 de la Constitution.

Cette mesure présidentielle était anticonstitutionnelle du fait que le Président de la République avait violé la Constitution. Pour le Président du Sénat, «l'état d'urgence sanitaire était de fait et non de droit».

D'ailleurs, la convocation du Congrès du Parlement pour statuer sur cette question, fut même décidée par les Présidents de deux chambres législatives congolaises. Malheureusement, ce Congrès ne s'était plus tenu.

Très emballé comme à ses habitudes, le Président du Sénat se fut menaçant au micro de Top Congo FM : « prochainement, nous ne tolérerons plus ce genre de gaffes ».

Le LCM entre en jeu avec sa plainte

Dix jours plus tard, soit le 21 avril 2020, le Regroupement Politique «Le Changement En Marche » (LCM), entre en jeu et porte plainte contre le Président du Sénat auprès du Parquet Général près la Cour de cassation pour offense et outrage au Président de la République.

Fondée sur l'article 1 de l'ordonnance-loi n°63/300 du 16 décembre

1963 publiée dans le Moniteur Congolais (Journal officiel de l'époque) de 1964 page 7, cette plainte a été bel et bien enregistrée à l'office du Procureur Général près la Cour de cassation.

Un magistrat instructeur aux initiales NKM fut même désigné.

Dans cette plainte, le LCM considérait que « les propos calomnieux et offensants du Président du Sénat étaient de nature à ternir l'image du Chef de l'Etat et à le présenter comme irresponsable vis-à-vis de l'opinion publique nationale et internationale ». Le LCM réfutait également l'argument de l'Honorable Thambwe Mwamba selon lequel « le Chef de l'Etat avait violé la Constitution en proclamant l'état d'urgence sanitaire ».

Depuis lors, silence radio. L'action judiciaire qui n'a pas connu un quelconque début d'exécution, est toujours bloquée au niveau du Parquet général près la Cour de cassation. Aucune demande de levée d'immunité parlementaire du Président Alexis Thambwe Mwamba n'a été, jusqu'à ce jour, déposée au Bureau du Sénat.

Gel de la plainte

Face au silence du Parquet Général près la Cour de cassation sur la plainte déposée contre le Président du Sénat, des remous sont actuellement enregistrés au sein du LCM. Cette question devenue tabou est à la base de la tension que vit le LCM. Toutes les tentatives d'évoquer la plainte contre l'Honorable Thambwe Mwamba dans les instances officielles du LCM seraient étouffées dans l'œuf ou évitées par des manœuvres dilatoires.

Dans l'entretemps, des fuites organisées par ceux qui en savent trop, parleraient du gel de ladite plainte par la Coordination Nationale du LCM au motif que le moment ne s'y prête pas pour des raisons sécuritaires. Deux membres du Collectif des avocats du LCM dans cette affaire auraient confié à leurs proches qu'ils avaient étés instruits dans ce sens par un haut cadre du LCM.

Par contre, certains milieux du LCM laissent entendre que l'argent aurait circulé pour étouffer cette action judiciaire.

D'où serait venu cet argent ? Qui l'aurait touché ? Ces questions pertinentes demeurent sans réponse.

Climat maussade au LCM

Bientôt trois mois que le climat n'est pas serein au LCM à cause de cette plainte. Des cadres du LCM qui ont été alertés, ne parviennent pas à faire convoquer des réunions statutaires pour parler de cette plainte demeurée sans suite au niveau de la Cour de cassation.

Selon des sources croisées, la haute direction du LCM s'y opposerait catégoriquement. Dans l'entourage du Président du Sénat, on laisse entendre que ce cauchemar, donc cette plainte, n'est qu'un vieux souvenir. Elle appartiendrait au passé. On n'en parle plus.

Au sein du LCM, par contre, la division serait totale tant que la vérité sur le blocage de ce dossier ne serait pas connue.

Des départs dus à cette affaire seraient même déjà enregistrés. A quand l'éclatement de la vérité au grand jour ? L'avenir le dira.