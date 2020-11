Maroc: Chelsea - Hakim Ziyech respire la confiance, selon Frank Lampard

C'est un flamboyant Hakim Ziyech qui, en double, passeur a permis à Chelsea de surclasser Sheffield (4-1), samedi au titre de la 8è journée du championnat anglais.

On ne peut s'empêcher de penser que, si Hakim Ziyech n'avait pas été blessé à un genou en début de saison, Chelsea serait encore mieux classé en Premier League. Car le Marocain de 27 ans, qui a dû attendre le 28 octobre pour connaître sa première titularisation avec les Blues (à Krasnodar, le 28 octobre, en Ligue des champions), ne cesse de briller depuis. En délivrant deux passes décisives (34e et 77e), il a permis à Chelsea d'accéder à la 3è marche du podium, avec 15 points (4 victoires, 3 nuls et 1 défaite).

Frank Lampard a salué une performance complète de Chelsea contre Sheffield United et a félicité un certain nombre de joueurs dont Hakim Ziyech. Interrogé sur la nouvelle performance du marocain, élu Homme du Match, le manager des Blues a répondu : « C'est un joueur de premier ordre. Lorsque vous travaillez avec des joueurs comme lui, ils vous impressionnent encore plus par leur personnalité et leurs qualités lorsqu'ils entrent sur le terrain. Il est resté longtemps absent depuis la fin de la ligue néerlandaise, puis il s'est blessé, alors se mettre dans le bain comme il l'a fait est un énorme plus pour nous ».

Et de poursuivre : « Il nous a donné un avantage supplémentaire et une menace différente. Il nous donne un style différent en termes de pied gauche évoluant côté droit. Il a la capacité de trouver la dernière passe ou le dernier centre, de faire des passes décisives et de briser les équipes qui défendent bas. Nous l'avons clairement vu aujourd'hui. Il voit la passe et n'a pas peur de l'essayer, même s'il a raté la dernière passe, car il veut régulièrement faire des passes qui changent la donne ».