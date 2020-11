Afrique: Commerce international post-Covid-19 - Le secteur privé tunisien renforce ses relations avec le continent

Des rencontres virtuelles entre la Tunisie et des pays d'Afrique subsaharienne seront organisées du 18 au 20 novembre.

Les premières rencontres professionnelles virtuelles entre les entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires de la Tunisie et leurs homologues de 12 pays d'Afrique subsaharienne se tiendront les 18, 19 et 20 novembre. C'est une initiative du Centre de promotion des exportations «Cepex» de la Tunisie à Abidjan (Côte d'Ivoire).

Le communiqué de cette structure précise que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso font partie des participants. Ce texte ajoute que c'est une occasion pour les opérateurs économiques des pays participants de renforcer leurs relations et d'en nouer de nouvelles.

Les entrepreneurs et hommes d'affaires qui y sont conviés évoluent dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, les matériaux de construction et travaux publics, la production des médicaments, les services de santé, l'enseignement supérieur, les Tic.

Le Cepex, poursuit le communiqué, entend mettre en place des agendas de rendez-vous d'affaires virtuels au profit des entreprises tunisiennes, tous secteurs d'activité confondus, des opportunités commerciales et des partenariats effectifs avec leurs pairs d'Afrique subsaharienne.

Il ambitionne de positionner et valoriser la marque «Tunisia Export» sur les marchés internationaux. « L'activité entre dans le cadre de sa vision de renforcer le réseau des échanges commerciaux et d'optimiser l'exploitation des accords de libre-échange conclus entre la Tunisie et plus de 130 pays », souligne le communiqué.

Pour ce premier événement d'affaires tuniso-africain en mode virtuel ; sont prévues des rencontres de matchmaking avec des intervenants de haut niveau ; des conférences avec plus de 300 africains sélectionnés (importateurs, distributeurs, partenaires...) animées par des équipes de consultants locaux rompus aux relations d'affaires.

Organisé avec l'appui du projet « Promotion des activités d'export créatrices d'emplois vers de nouveaux marchés africains » (Pema), Tunisia Export est le fruit de la fructueuse collaboration tuniso-allemande.

Le projet est, en effet, initié par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (Bmz) et implémenté par la Giz, en coopération avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations et le Centre de promotion des exportations (Cepex).