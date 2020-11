Cote d'Ivoire: Zouglou/Voix Des Anges (Vda) - Parcours d'un duo en pleine ascension

Retour sur la trajectoire de Pitch et Jim, l'un des duos les plus prometteurs du zouglou.

Tu chantes bien, mais tu ne chantes pas fort», c'est l'un des refrains les plus populaires du moment. Le succès du tube sorti depuis quelques mois est tel qu'il a propulsé ses auteurs, le groupe Vda, dans le cercle envié des valeurs sûres du zouglou.

Avec des arrangements simples et des instrumentations épurées, les chansons de Vda ont tout pour plaire aux mélomanes, et surtout aux amateurs du zouglou.

Il suffit de faire un tour dans les bars, maquis et lieux de spectacles de la capitale économique ivoirienne Abidjan pour s'en rendre compte.

Le public réagit positivement aux sons de Vda. Il s'agit d'une consécration méritée pour ces deux chanteurs qui construisent ce rêve depuis de longues années.

Premiers pas dans le zouglou

C'est en 2012 que tout démarre pour Pitch et Jim, les membres de Vda. Le groupe naît dans la ville de Daloa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément au quartier Kennedy.

Il était alors initialement constitué de 3 membres qui nourrissaient le rêve de faire de la musique leur métier.

Ils débutent en interprétant en live des titres d'artistes confirmés de la sphère "zougloutique". Notamment Espoir 2000, Lato Crespino, Petit Denis, Molière, Dézy Champion pour ne citer que ceux-là.

Leur périple les conduira en 2014 dans la ville de Tabou, à l'ouest du pays, où ils se spécialiseront dans des prestations rémunérées pour le compte d'entreprises lors d'événements, et dans des cabarets et autres lieux de réjouissance. C'est aussi à ce moment que le groupe se construit progressivement et trouve son style propre.

Vda est de plus en plus sollicité dans les agglomérations environnantes et doit désormais beaucoup se déplacer. Ces migrations perpétuelles ont finalement eu raison d'un membre du groupe qui, absorbé par des exigences professionnelles, ne peut suivre la cadence. Désormais réduit à deux membres, Vda réussit à donner plus de 300 spectacles et se forge une solide expérience de la scène.

De l'ombre à la lumière

Le groupe est arrivé à maturité, et vise désormais la production d'une œuvre discographique. C'est l'Inspecteur des douanes ivoiriennes Antoine Bahi qui leur offrira cette opportunité. Il produit entièrement "La main de Dieu", le premier album du groupe en 2017.

Une œuvre de 6 titres parmi lesquels on retrouve des chansons à succès telles que "Sans toi", "Warico", Dix kilo d'amour, ou encore "Avec Dieu ça tape pas poto". Ils remettront le couvert 3 années plus tard, en 2020 avec "Notre exploit", un album de 13 titres qui comporte le très populaire "Tu ne chantes pas fort".

Un avenir prometteur

Vda poursuit son ascension, à pas très sûrs, dans la sphère musicale ivoirienne. Lors de l'édition 2020 du Primud, il est nommé dans la catégorie zouglou.

La non consécration du duo mythique au profit du groupe "100 façon" fait alors couler beaucoup d'encre et de salive. Une partie de l'opinion ira même jusqu'à émettre des doutes sur la transparence de ce concours.

De l'avis de nombreux observateurs de la vie culturelle en effet, s'il y a bien des chanteurs qui ont marqué à l'encre indélébile l'année 2020, c'est bien les groupes Vda et le duo Yodé et Siro. Qu'à cela ne tienne, Pitch et Jim sont au départ d'une carrière musicale pleine de promesses.