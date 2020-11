Congo-Kinshasa: Consultations présidentielles et accord de Genève - Retour à la case départ !

analyse

Félix Tshisekedi est devenu président de la République, le 30 décembre 2018, avec comme allié, Joseph Kabila, à la tête du FCC. Deux ans plus tard, avec les consultations qu'il vient d'initier, Félix Tshisekedi, pour contrer Joseph Kabila, veut créer un front commun (l'union sacrée !), en rassemblant notamment, Katumbi, Fayulu, Bemba, Muzito.

Les mêmes personnalités, à deux exceptions près (Kamerhe et Matungulu, hors circuit), qui s'étaient réunies en novembre 2018 à Genève dans un front commun, avec, déjà, l'objectif affiché de ... contrecarrer Kabila. Et ce fut un échec. Retour, pour l'Histoire, aux raisons et causes du naufrage que connut cet accord de Genève. Naufrage qui pourrait se reproduire.

Il est indéniable que ce 11 novembre 2018 à Genève, la surprise fut totale, pour tout le monde, à la proclamation de Martin FAYULU comme candidat commun de l'opposition aux prochaines élections présidentielle devant se tenir, le 23 décembre 2018 en RD Congo.

S'il y eut surprise, c'est tout simplement que Fayulu n'était pas le candidat que l'on attendait, abstraction faite de toutes ses qualités et de son parcours. Exactement comme dans le camp adverse, le FCC, lorsque, quelques semaines plus tôt, Joseph Kabila, déjouant tous les pronostics, avait désigné Emmanuel Shadary comme son dauphin.

Vingt-quatre heures après cet accord de l'opposition signé à Genève sous la facilitation de M. Alan Doss de la Fondation Koffi Annan, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, signataires de cette convention, s'en étaient désolidarisés et récusaient désormais la désignation de Martin Fayulu. Pour des raisons qui leur étaient propres. Et ils décidèrent de poursuivre leur campagne électorale séparément. A ce moment-là, l'opposition n'avait donc plus de candidat commun.

Les commentaires étaient allés dans tous les sens, approuvant ou fustigeant la volte-face de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe.

En prenant suffisamment de recul et en analysant de façon agrégée toutes les données de cet événement, on s'aperçoit que le jeu pratiqué lors de ces négociations de Genève comportait, dès le départ, les relents et les ingrédients de l'échec. Ce qui a fatalement entrainé la « mort » du candidat commun de l'opposition.

La conduite des négociations avait été assurée par Alan Doss dans le cadre de la fondation Koffi Annan dont il était le directeur. Celui-ci avait donc réuni sept candidats de l'opposition avec un seul but : la désignation d'un candidat commun de l'opposition.

C'était d'ailleurs le seul point connu d'avance des sept candidats. Car les modalités des discussions, c'est-à-dire le format des négociations, les textes devant régir la coalition et, surtout le mode de désignation du candidat commun, ne seront connues des candidats qu'une fois entrés dans la salle. Cela donnait déjà un mauvais présage pour la suite.

Et les inquiétudes se confirmèrent lorsqu'Alan Doss demanda aux candidats de se départir de leurs conseillers respectifs et d'éteindre leurs téléphones et ordinateurs portables, achevant ainsi de les isoler de toute influence extérieure.

Si le texte de l'Accord de Coalition remis aux candidats prévoyait, en son article deux, les critères que devait remplir le futur candidat commun, aucune disposition, en revanche, n'y précisait les modalités de sa désignation. On avait sans doute estimé, à juste raison d'ailleurs, que les huit critères énumérés dans l'article deux suffisaient pour dégager, sans trop de difficultés, le candidat commun.

Cependant, au lieu d'examiner ces huit conditions par rapport à chacun des sept candidats, Alan Doss avait délaissé, à la surprise générale, le texte de l'article deux pour proposer un vote universel où tous les candidats partaient sur un même pied d'égalité.

Martin Fayulu disposait-il, à l'époque, à lui seul, d'une force d'organisation dans le pays pour conduire une campagne présidentielle ? Quelle était la densité de son réseau de candidats aux élections législatives, nationales et provinciales ? Avant Genève, la tendance générale au sein de la population congolaise était-elle de voter pour Fayulu à l'élection présidentielle du 23 décembre ? Alan Doss, dans la méthode de vote qu'il avait appliquée, ne s'était pas posé toutes ces questions. Ni à l'égard de Fayulu, ni envers Félix Tshisekedi, ni vis-à-vis de Kamerhe, ni à l'endroit de Matungulu. Alors qu'il s'agissait là des conditions essentielles posées par l'article deux.

D'autre part, par cette modalité de vote, Alan Doss avait infligé, inconsciemment sans doute, une humiliation supplémentaire à Jean-Pierre Bemba, à Moïse Katumbi et à Adolphe Muzito. En effet, ces trois candidats, déjà invalidés par la CENI, avaient été priés pour cette raison de quitter la salle pour laisser le vote du second tour se dérouler uniquement entre les quatre candidats retenus par la CENI ! Alan Doss avait donc fait fi de leur poids politique et de ce qu'ils représentent dans l'opinion nationale.

Et pour bien ficeler l'accord, Alan Doss avait bien pris soin, avant le vote, de faire signer aux sept candidats, outre le texte de l'Accord de Coalition, une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle les candidats s'engageaient notamment, à mettre définitivement « fin à leur carrière politique » s'ils ne respectaient pas l'Accord de Coalition. Par cet engagement sur l'honneur, qui relevait d'un noble sentiment, Alan Doss espérait « tenir » la conscience politique des candidats. Seulement, en croyant bien faire, il en avait fait trop !

D'une part, cet engagement sur l'honneur était tout à fait superfétatoire, car l'article cinq de l'Accord de Coalition faisait déjà obligation aux candidats, et dans des termes stricts, de se conformer à ses dispositions. A partir du moment où les candidats avaient signé l'Accord, cet engagement sur l'honneur était tout simplement inutile. Sauf à considérer, par avance, que les candidats congolais n'étaient pas de bonne foi. Ce qui était peu diplomatique de la part de Monsieur Doss.

D'autre part, un engagement sur l'honneur demeure un acte aléatoire en matière d'accord politique, où les paramètres sont sans cesse soumis aux contingences et fluctuations diverses. D'ailleurs, Alan Doss lui-même avait été le premier à ne pas respecter le texte de l'Accord, puisque, pour désigner le candidat commun, il avait préféré le scrutin universel égalitaire au détriment des dispositions de l'article deux.

Enfin, et surtout, cet engagement sur l'honneur était proprement vexatoire. Demander à un leader politique, qui jouit d'un mandat social de son parti et de ses militants, de mettre définitivement fin à sa carrière politique parce qu'il n'aurait pas respecté un texte privé et proposé par une tierce personne, ressemblait à une expérimentation funeste qu'avait tentée Alan Doss.

S'il avait été judicieusement conseillé, Alan Doss aurait rapidement compris que les engagements définitifs ou perpétuels sont proscrits par la plupart des grands systèmes juridiques. Ainsi, par exemple, selon le droit belge, « On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. » (Art. 1780 Code civil). En France, le Code civil stipule que « Les engagements perpétuels sont prohibés. » (Art. 1210). En Suisse, où s'étaient tenues les négociations, le Code civil helvétique va encore plus loin : « Art. 27 Contre des engagements excessifs : Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils».

Juridiquement, les engagements excessifs, perpétuels et définitifs contenus dans cette déclaration sur l'honneur sont réputés non écrits et donc sans effets.

Quoi qu'il en soit, les sept candidats avaient paraphé et signé.

Et l'Accord de coalition, et l'engagement sur l'honneur. Avaient-ils signé par naïveté ? Par inexpérience ? Non, ni l'une, ni l'autre. Tous ces sept candidats sont, à des degrés divers, des personnalités d'envergure ayant exercé des fonctions où la naïveté ou l'inexpérience n'ont pas leur place.

Ils avaient signé parce qu'ils avaient, en âme et conscience, intégré l'enjeu hautement historique de l'acte qu'ils allaient poser : désigner, enfin, un candidat commun pour l'opposition. La dernière et seule fois où les Congolais avaient été capables de faire front commun devant le pouvoir en place remontait à... 58 ans : lors de la Table ronde de Bruxelles de janvier 1960 !

Mais, la conscience historique et la bonne volonté des candidats avaient été altérées. Par les méthodes pratiquées par la facilitation. Méthodes qui recelaient en elles des germes de rancœurs, de frustrations et de contestations. Et l'échec s'en était fatalement suivi : Félix Tshisekedi s'était retiré du front commun, suivi de Vital Kamerhe.

Pour justifier son revirement, Félix Tshisekedi affirma s'être aligné sur la position de sa base qui n'avait pas compris la non-élection de son chef et qui avait violemment contesté la désignation de Fayulu comme candidat commun de l'opposition.

Certes les militants de l'UDPS s'étaient révoltés, allant jusqu'à menacer d'incendier le siège du parti et de révoquer Félix Tshisekedi si celui-ci ne retirait pas sa signature. Mais les véritables mobiles du retrait de Félix Tshisekedi résidaient à au-delà de la gesticulation des militants.

Il était admis de tous, à l'époque, que l'UDPS était le premier parti de l'opposition. Cette primauté, au-delà de son âge, se vérifiait par certains éléments objectifs. L'UDPS était en effet le parti qui avait une assise véritablement nationale. Son appareil organisationnel lui permettait de faire élire des députés dans tous les coins du pays. Elle comptait alors 41 députés au sein de l'Assemblée nationale. Ce qui faisait d'elle le parti de l'opposition le mieux représenté au Parlement.

Fort de tous ces éléments prédominants, le parti UDPS et ses militants ne nourrissaient aucun doute sur la désignation de leur chef comme candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle.

Mais, cela aurait été possible si Alan Doss avait, d'une part, appliqué simplement l'article deux de l'Accord, et, d'autre part, s'il avait raisonné en termes de partis politiques. Non seulement dans son mode de vote, Alan Doss avait écarté l'article deux, mais en plus il a fonctionné, non en termes de partis politiques, mais en termes de personnes.

Dans cette configuration, où Alan Doss avait fait abstraction de l'UDPS, de son appareil politique, de ses cadres, de ses députés, de ses militants, de son histoire et de ses sacrifices, pour ne considérer que la personne des candidats, Félix Tshisekedi s'était retrouvé à égalité stricte avec tous les autres candidats. Si Alain-Daniel Shekomba ou Madame Marie-Josée Ifoku, autres candidats à l'élection présidentielle, avaient été présents à Genève, Alan Doss, par sa méthode, les aurait faits concourir à égalité avec Félix Tshisekedi de l'UDPS.

Les cadres et les militants de l'UDPS n'ont pas accepté cette méthode. Vital Kamerhe, non plus.

Lui qui bénéficie, qu'on le veuille ou pas, d'une assise populaire réelle à l'Est, avec son parti l'UNC qui affichait tout de même, à l'époque, 17 députés au compteur de l'Assemblée nationale ! En emboitant le pas à Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe avait aussi exprimé son amertume à l'encontre des méthodes employées par la Facilitation d'Alan Doss.

En voulant ménager les susceptibilités personnelles des candidats, sans prendre en compte ce qu'ils représentaient réellement, la Facilitation avait malheureusement biaisé la désignation du candidat commun de l'opposition.

Si le but de l'opposition à Genève était la désignation d'un candidat commun, c'était dans l'objectif de battre le candidat du FCC par l'agrégation et le rassemblement des voix de toute l'opposition enfin réunie.

Cet objectif paraissait désormais compliqué à atteindre. Le candidat commun étant « mort », la dispersion et l'éparpillement des voix de l'opposition pouvaient profiter au candidat du FCC.

Le retrait de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe de l'Accord de la coalition montrait tout simplement que la Facilitation n'avait pas mis en place le jeu adéquat.

En privant les candidats de leurs conseillers dans des négociations aussi sensibles, et en les isolant complètement dans le but d'aboutir nécessairement à un accord, Alan Doss venait de révéler les limites de la méthode Coué.

Les Etats-majors des partis, non consultés, ne se sentirent pas concernés par cet Accord. D'où la révolte.

Et Aujourd'hui, avec les consultations présidentielles, on reprend les mêmes et on recommence. Différemment ? On verra !

L'Histoire a cette fâcheuse tendance à bégayer.

Claude MANGULI

Juriste, Paris

manguli.claude@gmail.com