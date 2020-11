Congo-Kinshasa: Crise politique, consultations,... - La Fondation Katangaise appelle Félix Tshisekedi à convoquer un «Dialogue national»

Les membres de la Fondation Katangaise, représentants de l'ensemble des communautés socioculturelles du Katanga, réunies en session extraordinaire à Lubumbashi, après avoir passé en revue la situation de crise politique au sujet des contradictions manifestes des parties en conflit au même moment où le Président Félix Tshisekedi poursuit avec les consultations des Forces Vives de la Nation, ils en appellent ainsi à la convocation d'un «Dialogue National», sous l'égide de l'ONU, l'UA et l'UE avec l'assistance des organisations régionales et sous - régionales SADC -CIRGL-CEEAC.

De ce fait, les communautés katangaises se déclarent disposées à prendre part à ce Dialogue dit «National», afin d'instaurer un climat de paix, de stabilité et de confiance entre tous les fils et filles de la République démocratique du Congo. A travers une déclaration rendue public depuis le week-end, la Fondation Katangaise trouve opportune et salutaire pour le peuple congolais, l'organisation «d'un Dialogue National» en vue de renforcer l'unité et la Cohésion nationale entre les filles et les fils de la RDC et d'asseoir durablement la paix dans notre pays.

Ci-dessous, retrouvez l'intégralité de la déclaration de La Fondation Katangaise relative à sa participation aux consultations organisées par le Président de la République.

DECLARATION DE LA FONDATION KATANGAISE RELATIVE A SA PARTICIPATION AUX CONSULTATIONS ORGANISEES PAR SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Nous, membres de La Fondation Katangaise, représentants de l'ensemble des communautés socioculturelles du Katanga, réunies en session extraordinaire à Lubumbashi, avons passé en revue la situation de crise politique au sujet des contradictions manifestes des parties au même moment où le Président procède aux consultations des Forces Vives de la Nation :

Considérant le mode de gestion du pouvoir actuel ;

Préoccupées par la crise sécuritaire au Katanga ainsi que les atrocités commises (criminalité grandissante, viols, vols et autres tueries sans sommation) ;

Soucieux de contribuer au renforcement de la Cohésion nationale, la préservation de la paix et de l'unité nationale, ainsi qu'à la promotion des conditions de relance du développement économique et social;

Fort des leçons tirées des expériences malheureuses et douloureuses de notre histoire politique depuis 1960 à ce jour;

De la crise politique qui secoue la RDC, La Fondation Katangaise constate qu'elle oppose les regroupements politiques autour des préoccupations ci- après:

Pour le CACH : le FCC bloquerait les actions du Président de la République ;

Pour LAMUKA : la priorité est la vérité des urnes et le non-respect des accords par le Président de la République ;

Pour le FCC, c'est fondamentalement les violations de la Constitution par le Président de la République et le non-respect des engagements ;

Face à toutes ces préoccupations La Fondation Katangaise estime que l'une des parties au conflit ne saurait proposer seule les solutions.

C'est pourquoi, La Fondation Katangaise, au nom de communautés socioculturelles qui la compose rend publique, devant Dieu et la Nation la déclaration solennelle ci-après :

Que le Président de la République, garant de la nation convoque un «Dialogue National» sous l'égide d'une facilitation internationale : ONU- UA- UE avec l'assistance des organisations régionales et sous - régionales SADC -CIRGL-CEEAC et, à cet égard les communautés katangaises se déclarent disposées à prendre part à ce Dialogue :

La Fondation Katangaise trouve opportune et salutaire pour le peuple congolais, l'organisation «d'un Dialogue National» en vue de renforcer l'unité et la Cohésion nationale entre les filles et les fils de la RDC et d'asseoir durablement la paix dans notre pays.

Les communautés socioculturelles membres de La Fondation Katangaise demeureront mobilisées pour défendre la Démocratie, la Constitution et les Lois de la République et résisteront à toutes les voies de droit, à toute option ou toutes tentatives tendant à saper les prérogatives constitutionnelles du Président de la République, du Parlement, du Gouvernement ainsi que l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Que vive La Fondation Katangaise !

Que vive la République Démocratique du Congo !

Fait à Lubumbashi, le 07/11/2020

POUR LA FONDATION KATANGAISE

Joseph KASONGO MULUNGOY

Secrétaire Général

Raphaël MUTUTA MISTALA