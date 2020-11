Ile Maurice: Moka/Montagne-Ory - Le Parti Écologie de Moka pour protéger l'environnement

Voilà deux seniors, qui ont entendu les cris de Dame Nature, malmenée depuis longtemps dans ce pays qu'on bétonne de plus en plus. Ils veulent préserver leur village, niché à l'ombre de la chaîne de montagnes de Moka, d'un développement sauvage suffocant.

Le nom du groupe de Dev Rakatoo, 62 ans, annonce déjà la couleur. Et ce n'est pas son colistier, Narendra Jhugaroo, 53 ans, aussi connu comme Picol, qui le contredira. Les deux s'engagent, au nom du Parti Écologie de Moka, à faire de Montagne-Ory un village 100 % écologique. Ils briguent les suffrages pour représenter Moka/ Montagne-Ory.

Ils ont décidé de se présenter à ces élections car la protection de l'environnement leur tient à coeur. C'est ce qu'affirme Dev Rakatoo, le leader du parti. Ils ont créé le Parti Écologie de Moka afin de sensibiliser les habitants à la protection de l'environnement.

Pour ce faire, ils mènent leur campagne sans l'utilisation d'affiches et de banderoles. «L'exemple doit venir d'en haut. Nous avons décidé de faire une campagne propre. Pourquoi entâcher les arbres et les murs alors que notre groupement est là pour l'environnement ? Il y a les réseaux sociaux pour partager des photos et des vidéos. Soyons raisonnables», lance Dev Rakatoo.

Ce dernier et Narendra Jhugaroo en sont à leur première participation à des élections villageoises. Toutefois, Dev Rakatoo avait déjà pris part aux élections générales sous la bannière du parti Lalit en 1987, soit à l'âge de 26 ans. Depuis, il avait décidé de prendre ses distances de la politique. Cette année, le voilà de retour avec son groupe apolitique. Dev Rakatoo gère sa propre entreprise, Rakatoo and Associates, depuis 2016. Il est dans le domaine de la comptabilité et de la finance. Il aide les gens démarrant leur start-up. Père d'une fille, Dev Rakatoo est le premier Mauricien à avoir décroché un doctorat en Accounting and finance de la Wilhelm University à Berlin.

Narendra Jhugaroo, lui, est planteur. Jadis, il était agent de ventes à la British American Investment (BAI). Et cela fait plus de dix ans qu'il est planteur, comme son père. D'ailleurs, pendant le confinement, Narendra Jhugaroo est venu en aide aux habitants en faisant du porte-à-porte pour leur vendre des légumes.

Pourquoi ces deux habitants de Montagne-Ory ont-ils décidé de prendre part à ces élections villageoises ? Selon eux, rien n'y a été fait pendant ces dernières années. Il n'y a pas que cela: ils veulent aussi aller de l'avant avec des projets innovateurs pour leur village.

Le leader du parti explique que Montagne-Ory, comme l'indique son nom, se trouve au beau milieu d'une chaîne de montagnes, soit le Moka Range. Il y aussi le fameux kovil montagne du village, qui est le plus visité lors de la fête Cavadee, célébrée uniquement dans les temples tamouls et situés sur une montagne. «Il faut savoir mettre en avant la beauté de l'endroit. Il y a les arbres, la montagne et les rivières. Mon projet majeur sera d'aménager un parcours de santé au pied de la montagne. J'ai déjà pris contact avec des paysagistes internationaux pour faire de ce projet une réalité. Ensuite, les jeunes déplorent qu'ils n'aient pas un terrain de football. Il faudra aussi en aménager un et un centre de loisirs pour les jeunes de l'endroit», affirme Dev Rakatoo.

Narendra Jhugaroo ajoute qu'il organisera aussi des activités pour les habitants en cas de victoire. «Il faut faire de notre village une place agréable, tout en respectant l'environnement», avance-t-il.