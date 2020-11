Congo-Kinshasa: SNCC - Le Chemin de fer Congolais va se refaire une santé grâce à un financement allemand

L'Allemagne a signé un protocole d'accord avec la RD Congo pour la modernisation de 10 000 kilomètres des chemins de fer Congolais. La durée du projet est de 30 ans. En fait, les chemins de fer de la RDC sont gérés au Sud et à l'Est par la Société Nationale des Chemins de fer du Congo, en sigle SNCC. Cette société compte quelques 3.600 kilomètres. Depuis une centaine d'années, seuls 100 kilomètres de ces 3600 kilomètres ont été réfectionnés.

L'état de ce tronçon est plus que déplorable. En effet, d'après son Directeur Technique, M. Kashota Mutombo, la voie ferrée connaît des actes de vandalisme délibérés qui ont fini de la mettre à terre. Dans sa partie Sud, vers Sakania, les inciviques prisent les plaques qui relient les voies ferrées pour les besoins de vente de mitraille. Dans la partie Nord, les forges artisanales se servent même des traverses de rail. Partout, il y a une autre sorte de vandalisme, celui des excavations sur la voie ferrée pour récupérer les minerais en vrac de la Gécamines tombées sur la voie et qui s'étaient accumulés le long du parcours enfouies dans la profondeur sur la voie. Les inciviques n'hésitent pas de mettre en mal la voie ferrée pour les déterrer et les récupérer. Ce qui la déstabilise sérieusement.

Pour le Directeur Technique Mr Davis Nshimbi, une voie ferrée déstabilisée est une véritable hécatombe pour les locomotives. Cela affecte l'état et la durabilité des locomotives. En effet, la SNCC avaient acquis 38 locomotives neuves il y a quelques années. Sur les 38 locomotives, seules 22 sont encore opérationnelles. Quatre sont immobilisées à cause du mauvais état de la voie, et le patinage causé par ce mauvais état de la voie fait que les locomotives passent plus de temps dans les ateliers que sur la voie.

Bien sûr tout cela a une incidence négative sur la production. La qualité de services dépend en effet de l'acheminement des produits et de la rotation. Et, il faut aussi prendre des dispositions sécuritaires quand le train part et quand il revient. Il faut mettre des équipes de sécurité quand il y des déraillements. Tout cela a un impact négatif sur la production dit le Directeur de Production Mr Pierre Kabusonge.

Tous ces technocrates estiment à 7 milliards de Dollars US le coût de la réhabilitation de 3 541 kilomètres restant de la voie ferrée de la SNCC d'après l'évaluation du Directeur des Infrastructures.